Tiene 101 años y revela qué alimentos no consume bajo ninguna circunstancia

Roy Cohen, un hombre de 101 años que vive en los Estados Unidos, se volvió noticia en el último tiempo, ya que reveló en declaraciones al medio Business Insider los factores que, según él, fueron clave para volverse una persona longeva y con buena salud física y mental.

El hombre fue director ejecutivo de una empresa farmacéutica y se jubiló recién a los 81 años. Durante las últimas dos décadas se mantuvo activo con una rutina diaria de ejercicio y supervisión profesional.

Foto: Pexels

¿El secreto para llegar a su edad tan saludable? Según indicó, desde hace años sigue una dieta mediterránea, la cual se caracteriza porincluir en la alimentación de modo regular pescado fresco, vegetales y aceite de oliva. “Si quiero picar algo, como un trozo de coliflor, una zanahoria o un pimiento rojo. Como mucho repollo y ensalada”, aseguró al mencionado medio.“Me mantengo en forma, mental y físicamente”, agregó.

Alimentación basada en la dieta mediterránea

Tal como contó en la entrevista, Cohen evita de manera estricta los alimentos procesados y la carne de res. Este régimen que sigue, rico en hierro, zinc y vitamina B12, es fundamental para preservar su bienestar físico. Aunque ya no realiza labores exigentes como en la época en la que trabajaba, reconoce que mantiene una rutina de ejercicios que incluye caminatas y sesiones de fortalecimiento de piernas de 20 minutos.

Padre de tres hijos y abuelo de seis nietos, Cohen cree que a lo largo de su vida laboral y tras su jubilación, la actividad física fue algo clave y no tiene dudas de que contribuyó decisivamente a su salud actual.

Roy Cohen y su esposa, con quien tuvo tres hijos y seis nietos (Foto: Roy Cohen)

Mente activa y actitud positiva

Otro aspecto que destacó Cohen al hacer referencia a las cosas que contribuyen a su longevidad recae en el hecho de “activar” el cerebro: “Llevo un registro de todas mis finanzas. Me ocupo de todos los detalles antes de que surjan. Eso mantiene mi mente en forma”. En ese sentido, describió que suele hacer arreglos en su hogar y no se queda quieto. “Estar ocupado me mantiene feliz”, sentenció.

A su vez, remarcó que también lo ayuda mucho cultivar una actitud positiva ante las adversidades de la vida: “La gente permite que cosas sin importancia la depriman, pero no podés permitirte estar enojado o celoso todo el tiempo”.

La dieta mediterránea incluye pescado fresco y vegetales Foto: (Imagen ilustrativa)Freepik

Cohen nació en 1922 en una granja sin electricidad ni agua corriente y desde muy chico enfrentó condiciones de vida adversas. Sin embargo, su determinación lo llevó a obtener una beca para estudiar microbiología en una universidad agrícola. Tiempo después completó un máster en bioquímica y nutrición y esto fue lo que le permitió ingresar a la industria farmacéutica, donde escaló hasta convertirse en CEO.

