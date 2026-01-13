Tenoch Huerta y el icónico héroe de Los 4 Fantásticos sorprenden en el nuevo avance de Avengers: Doomsday

Este martes, Marvel Studios dio a conocer el cuarto avance de Avengers: Doomsday, teniendo al actor mexicano Tenoch Huerta de protagonista.

La participación del actor mexicano en esta nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel ha despertado inquietud entre los fans, quienes analizan cada escena en busca de pistas sobre su personaje y el rumbo que tomará la esperada cinta.

Por medio de la plataforma X, Marvel Studios compartió el nuevo avance que causó furor entre los fanáticos de la franquicia.

