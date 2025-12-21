Taxi de CDMX llega en Hot Wheels: ¿Qué precio tiene y en dónde se puede conseguir?

Las ediciones exclusivas de juguetes suelen ser muy codiciadas por los coleccionistas empedernidos, convirtiéndose en un hobby ambicioso y difícil de completar. En esta ocasión, Hot Wheels sorprendió a sus clientes con un homenaje a uno de los transportes públicos más icónicos del país: el taxi de CDMX.

Esta pieza de edición limitada está inspirada en el modelo Nissan Sentra SE-R de 1991, conocido en México como "Tsuru". Este lanzamiento exclusivo es una forma de rendir tributo a este emblemático vehículo que, sin duda alguna, formó parte de la identidad visual del país hace unos años atrás.

Lanzan carrito Hot Wheels coleccionable de taxi de Ciudad de México. Foto: VALENTE ROSAS. EL UNIVERSAL

¿Cómo surgió esta idea?

Dicha propuesta surgió por parte del creador de contenido y coleccionista Marvin Bara, quien compartió su idea con el equipo de Hot Wheels para crear esta figura coleccionable. El carro está inspirado en los apodados taxis de la Ciudad de México como "Hello Kitty" de 2014.

¿Cómo comprar este coleccionable?

Si deseas añadir esta figura a tu colección de Hot Wheels deberás darte prisa, pues solo se diseñaron únicamente un total de 3 mil 500 unidades. El taxi salió a la venta el pasado 20 de diciembre en la plataforma de Mercado Libre.

La figura se entregará con una caja a capelo o vitrina de acrílico para que pueda colocarse sin problema en los estantes de los coleccionistas. Además cuenta con un número de serie con holograma en la parte superior, así como el logo de Hot Wheels a los costados traseros.

La figura coleccionable está disponible en Mercado Libre. Foto: ML

Finalmente, la figura coleccionable tuvo un costo de lanzamiento de 599 pesos mexicanos, agotándose en cuestión de minutos. No obstante, actualmente algunos revendedores lo están ofertando por un precio de hasta 6 mil 500 pesos en Mercado Libre.

