Bob Esponja llega a Burger King: conoce los detalles de esta animada colaboración

La cadena de comida rápida Burger King sigue sorprendiendo a sus clientes con nuevas colaboraciones. En esta ocasión, el menú infantil se pinta de amarillo con Bob Esponja y sus amigos: Calamardo, Patricio, Don Cangrejo, Gary y el temible Holandés Volador.

Esta increíble mezcla llega para celebrar el estreno en cines mexicanos de la película "Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados", el próximo jueves 25 de diciembre. La colección podrá comprarse en todas las 400 sucursales de Burger King en el país del 8 de diciembre al 18 de enero de 2026.

Lanzan tráiler de la nueva película de Bob Esponja

¿En qué consiste la colaboración?

El menú infantil "Combo King Jr." del personaje animado incluye un juguete coleccionable. Son en total seis diseños diferentes:

Bob Esponja: con una vestimenta de navegante está al mando del timón del barco, en busca de nuevas aventuras.

con una vestimenta de navegante está al mando del timón del barco, en busca de nuevas aventuras. Patricio: con una colorida playera a rayas, dos espadas de madera y un icónico parche pirata sobre su ojo.

con una colorida playera a rayas, dos espadas de madera y un icónico parche pirata sobre su ojo. Calamardo: con un bonito sombrero, chaleco café y su clarinete está listo para zarpar a las profundidades del mar.

con un bonito sombrero, chaleco café y su clarinete está listo para zarpar a las profundidades del mar. Don Cangrejo: tomando el papel de capitán, con un sombrero azul de pirata y un tesoro sobre sus manos, está listo para la aventura.

tomando el papel de capitán, con un sombrero azul de pirata y un tesoro sobre sus manos, está listo para la aventura. Gary: se mantiene atento al peligro, mientras vigila el entorno desde su flotador azul con una bandana sobre su caparazón.

se mantiene atento al peligro, mientras vigila el entorno desde su flotador azul con una bandana sobre su caparazón. Holandés Volador: el temible fantasma está listo para espantar a quien sea una amenaza.

A pesar de la buena recepción que ha recibido esta colaboración, muchos usuarios han compartido su descontento, pues la colaboración llegó a México, pero incompleta, ya que es Estados Unidos también se lanzó un menú temático para adultos, con envolturas y alimentos tematizados: una hamburguesa cuadrada, un postre de fresas y una bebida congelada de piña.

El Combo King Jr. tiene un precio de 129 pesos mexicanos (aunque el precio puede variar entre los 100 a los 200 pesos) e incluye una hamburguesa o nuggets, papas fritas pequeñas o ensalada, y una bebida, además incluye una corona tematizada de los personajes de la serie. Los juguetes estarán disponibles en las sucursales físicas hasta el mes de enero de 2026.

¿De qué trata la nueva película de Bob Esponja?

En esta nueva entrega, Bob Esponja se embarca en una peligrosa aventura junto al Holandés Volador, con el objetivo de mostrar su valentía y madurez a sus amigos, no obstante, el camino se vuelve hostil y complicado al pisar las profundidades del océano, trayendo grandes obstáculos y desafíos para su viaje.

Preocupados por la situación, Don Cangrejo y Calamardo se sumergen en una misión de rescate de último momento, pues el temible y misterioso fantasma tiene intenciones ocultas y solo quiere aprovecharse de la nobleza de la traviesa esponja amarilla para romper una maldición en el inframundo.

