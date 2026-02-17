Supernova Génesis cancela pelea entre Alana Flores y Samadhi Zendejas; prometen rival que “sí esté a la altura”

Más Información

La actriz Samadhi Zendejas anunció hace unos días que no participará en la pelea estelar contra Alana Flores, programada para el próximo 26 de abril en , uno de los eventos de box entre influencers más esperados del calendario.

De acuerdo con lo informado, la decisión fue tomada con base en la planeación profesional de la actriz y en coordinación con su equipo de trabajo, priorizando su carrera artística.

Diferencias de peso habrían frenado el acuerdo

Tras el anuncio, los organizadores de Supernova Génesis emitieron un comunicado en redes sociales explicando que uno de los puntos clave en las negociaciones fue el tema del peso.

Samadhi Zendejas no peleará en Supernova 2026. Foto: Redes sociales

Según detallaron, para concretar el combate se estableció que Alana Flores debía marcar 53 kilos y Samadhi Zendejas 56, buscando un “punto medio viable” para garantizar condiciones equitativas en el ring. Sin embargo, las conversaciones continuaron con la intención de ajustar las cifras.

“Alana accedió sucesivamente a los 54 kilos y finalmente al límite de 55 kilos”, explicaron los organizadores. A pesar de ello, el acuerdo final no se concretó.

En el mismo mensaje, la organización señaló que se enteró de la baja de la actriz por medios no oficiales y que posteriormente hubo un silencio absoluto y la interrupción total de la comunicación por parte del equipo de Samadhi.

Ante esta situación, recalcaron que en Supernova Génesis el talento es importante, pero el compromiso, la ética y el respeto son valores innegociables dentro del proyecto.

“A los fans que esperaban este enfrentamiento: les pedimos una disculpa sincera. Ustedes merecen ver a dos contrincantes que se tomen en serio el ring”, expresaron.

Pese a la polémica, el evento de boxeo de celebridades sigue en pie. Los organizadores confirmaron que ya trabajan en la búsqueda de un nuevo oponente para Alana, alguien que esté “a la altura del desafío, que comparta los valores deportivos y que cumpla hasta el final".

