Supernova Génesis: Alana Flores llama “cobarde” a Samadhi Zendejas tras cancelar su pelea; “vendió una imagen que yo me creí”

El esperado combate estelar del evento Supernova: Génesis 2026 atraviesa una crisis tras la confirmación de la baja de Samadhi Zendejas.

La influencer Alana Flores rompe el silencio mediante un video difundido por la organización, en el cual no oculta su tristeza y enojo ante la cancelación del enfrentamiento. Según lo expresado por la regiomontana, la decisión de la actriz de retirarse del proyecto a poco más de un mes de su celebración representa una falta de compromiso con el reto que ella misma propuso inicialmente.

De acuerdo con el portal especializado en análisis de deportes de combate Bloody Elbow, las complicaciones en las negociaciones de peso suelen ser el principal detonante para la caída de carteleras en el boxeo de exhibición.

Ella es Samadhi Zendejas, la rival que enfrentará a Alana Flores. Foto: Redes sociales

En este caso, la disparidad en la báscula resultó insalvable: Flores reportó 50.7 kg frente a los 57.8 kg de Zendejas. Pese a que la creadora de contenido aceptó subir hasta los 55 kg (cediendo en las negociaciones para salvar el encuentro), no hubo arreglo final con el equipo de la intérprete.

Discrepancias en el pesaje y la "imagen vendida" por Zendejas

Alana Flores asegura sentirse "muy decepcionada" debido a que percibía este combate como un desafío fundamental en su trayectoria. En sus declaraciones, la influencer subraya que "terminó siendo una pelea en la cual todos empezaron a dudar de mi trabajo".

Al borde de las lágrimas, Flores lanza dardos directos contra la protagonista de series, calificando su actitud como "cobarde" por proponer un reto y posteriormente abandonarlo sin comunicación previa con la contraparte.

Según investigaciones del sitio especializado en cultura de influencers y gestión de reputación Tubefilter, este tipo de cancelaciones impacta negativamente en la credibilidad de los eventos de crossover boxing.

Flores menciona que investigó el perfil de su rival y se sintió atraída por la clase de mujer que demostraba ser, para finalmente concluir que la actriz "vendió una imagen" que ella misma llegó a creer. "No conozco a detalle su trayectoria... pero este papel suyo me lo comí completamente", sentencia la regiomontana con evidente frustración.

@supernovaboxing “Me siento muy decepcionada” 😨 @alanafloresf 🖤 da su versión sobre lo ocurrido con su pelea cancelada y ya busca nueva rival ✍🏻 #SupernovaGenesis ♬ original sound - Supernova: Genesis

El futuro de Supernova Strikers 2026 ante la Arena CDMX

A pesar de la ausencia de Samadhi Zendejas, la organización de Supernova Strikers confirma que Alana Flores permanece en la cartelera programada para el próximo 26 de abril en la Arena CDMX.

Según los reportes internos de la producción, ya se busca de forma activa una nueva rival que cumpla con las condiciones físicas y comerciales para enfrentar a la cuatro veces campeona regiomontana. El tiempo corre en contra del evento, pero la disposición de Flores por pelear se mantiene firme a pesar del golpe emocional.

Alana Flores admite que le cuesta asimilar la situación por el coraje acumulado tras meses de preparación. "Absolutamente todo pasa por algo", añade la creadora, quien espera que el nuevo emparejamiento le permita demostrar el trabajo que sus críticos han puesto en duda tras este altercado mediático.

