Superluna Fría 2025: consejos prácticos para ver el fenómeno astronómico en su máximo esplendor

Se acerca la última luna llena del año, Superluna Fría, que brindará un gran espectáculo en el cielo nocturno, y será visible en todo el territorio mexicano en la noche y madrugada del 3 al 5 de diciembre.

De acuerdo con el portal oficial astronómico Star Walk, el punto máximo de observación de la Superluna Fría será el 4 de diciembre a las 17:14 hora centro de México. Ofrecerá un tamaño de 7,9% más grande de lo normal y un 15% más brillante.

Su nombre se debe a que esta luna llena aparece en la época más fría del año según la cultura nativa americana Mohawk.

Foto: EFE

Lee también China halla vida en la cara oculta de la Luna

Consejos prácticos para ver el fenómeno astronómico en México

Es importante mencionar que si quieres contemplar la próxima Superluna Fría prepárate para cualquier suceso. Por eso es recomendable que si quieres salir al aire libre consultes la previsión meteorológica y te prepares para cualquier cambio climático.

Lleva ropa térmica o ropa que te abrigue durante esta temporada de bajas temperaturas. Si estás acampando o haciendo una fogata, lleva bebidas calientes y snacks para poder disfrutar del espectáculo nocturno con amigos o familiares. También incluye una cómoda silla reclinable para que tu permanencia sea agradable durante la visualización.

Foto: Pixabay

Busca lugares despejados que estén fuera de la ciudad ya que contiene mucha contaminación lumínica. Antes de mirar hacia el evento astronómico, es importante que evites luces brillantes como las de tus dispositivos móviles y adaptes tu visión nocturna unos 15 a 20 minutos antes.

Lee también Luna Fría 2025: ¿Cuándo y dónde ver la última luna llena del año?

Para tener una mejor experiencia y llevarte un recuerdo de la superluna, puedes traer binoculares o telescopios para una mejor visualización. Por otro lado, si deseas tomar una foto, lleva contigo un trípode para estabilizar tu cámara fotográfica o celular.

Finalmente, incluye una aplicación astronómica en tu itinerario para que puedas comprobar la fase lunar durante ese día y hacer tu experiencia más precisa.

También te interesará:

Spotify Wrapped 2025: descubre cuándo estará disponible y cómo consultar tu resumen musical

Luna Fría 2025: ¿por qué recibe este nombre la última luna llena del año?

Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR y usuarios reaccionan con los mejores memes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr