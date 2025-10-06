"Súbanse a la Cheyenbaum": Adrián Marcelo reflexiona sobre la fase que atraviesa la 4T y muestra apoyo a Sheinbaum

En el marco de la celebración por el primer aniversario de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado domingo 5 de octubre, las redes sociales se han convertido en el escenario ideal para una participación ciudadana activa.

En diversas plataformas digitales, los usuarios aprovecharon la oportunidad para felicitar a la mandataria en su primer año de gobernación, mientras que otros pusieron sobre la mesa un debate sobre el futuro del actual Gobierno Federal.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre la actual administración?

El comediante regiomontano Adrián Marcelo compartió una breve reflexión en redes sociales sobre el panorama actual del proyecto de la "Cuarta Transformación" propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el cual está atravesando su segunda etapa bajo la gestión de Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en su mensaje desde el Zócalo capitalino a un año de su gobierno, el 5 de octubre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

"La fase por la que atraviesa la 2da etapa de la 4T se debe justo a que la Ing. Claudia es una buena persona y tiene corazón, y lo que menos necesitas para gobernar, es corazón", escribió, elogiando la generosidad y empatía de la mandataria y enfatizando en como su personalidad está afectando al futuro de su administración.

Además, añadió que para ser titular del ejecutivo hay que cumplir con cualidades y aptitudes específicas que no muchos candidatos son capaces de alcanzar al llegar al puesto. "Se necesita mucha frialdad y estómago para la toma decisiones en el ejecutivo", sentenció.

"Esa indecisión para ejercer su cargo y la lealtad al macuspano, le están costando meses valiosos para consolidar su proyecto, no el de alguien más", agregó, cuestionando la falta de firmeza de Sheinbaum en la toma de decisiones importantes, así como la falta de orden en sus prioridades por centrarse en los objetivos del antiguo mandatario.

El comediante regiomontano mostró su solidaridad con la mandataria Claudia Sheinbaum mediante una publicación en 'X'. Foto: Captura de pantalla @adrianm10

"Aún así, la quiero mucho. Que tarea tiene por delante y que ovarios para enfrentar la misión. Sin duda, una gran mujer", aseveró, manifestando su respeto. Finalmente, con un toque de su característico sentido del humor escribió: "Súbanse a la #Cheyenbaum", dejando ver su solidaridad y apoyo hacia la presidenta.

