Joven estudiante se hace viral tras confesar que vive dentro de una cisterna

El caso de un joven estudiante que vive dentro de una cisterna ha causado un gran impacto en redes sociales. Su historia, difundida a través de un video, muestra la realidad de miles de universitarios que enfrentan la falta de recursos económicos y la escasez de viviendas accesibles en la Ciudad de México.

El estudiante, identificado como José Luis, cursa la carrera de Ingeniería Biomédica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En su testimonio, explicó que no cuenta con baño propio ni acceso directo a agua potable, y que tuvo que acondicionar el pequeño espacio subterráneo como vivienda temporal debido a los altos precios de renta.

¿Por qué vive en una cisterna?

El joven explicó que no podía pagar una renta convencional, ya que los precios superaban su presupuesto. Adaptó una cisterna vacía como cuarto improvisado con el permiso del dueño del terreno, donde colocó un colchón, una lámpara y algunos objetos personales.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El video se hizo viral en pocas horas. Miles de internautas expresaron su apoyo y solidaridad. Algunos ofrecieron ayuda económica o alojamiento temporal, mientras que otros denunciaron la falta de políticas públicas que protejan a los estudiantes de bajos recursos.

¿Qué refleja este caso sobre la situación estudiantil en México?

Evidencia la crisis de vivienda que enfrentan muchos jóvenes universitarios, especialmente en ciudades grandes. La mayoría debe combinar estudios con trabajos de medio tiempo y vivir en condiciones precarias para poder continuar su formación.

La historia de José Luis no solo revela una situación individual, sino un problema estructural que afecta a miles de estudiantes en el país. La falta de becas suficientes, el encarecimiento de la vivienda y la desigualdad social agravan las dificultades de quienes buscan superarse mediante la educación.

Su caso podría servir como un llamado de atención para que instituciones y autoridades impulsen programas de vivienda estudiantil digna y accesible. Mientras tanto, la solidaridad digital ha demostrado que, incluso en medio de la precariedad, las redes pueden ser una herramienta poderosa para visibilizar realidades invisibles.

