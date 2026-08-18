A dos meses del fallecimiento de su mamá, Steff Loaiza volvió a abrir su corazón en redes sociales para recordar a María Guadalupe Martínez Robledo.

La creadora de contenido compartió imágenes inéditas de los últimos momentos de su madre y habló de la dificultad de aprender a vivir con su ausencia.

Mary Martínez, mamá de Kimberly y Steff Loaiza. Foto: Redes sociales

La publicación llamó la atención de sus seguidores, especialmente por el video en el que aparece su mamá cantando desde la cama del hospital donde permanecía internada. Para Steff, ese recuerdo representa parte de la personalidad de una mujer a quien describió como alguien que, incluso en sus momentos más complicados, encontraba motivos para cantar y ser feliz.

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Steff Loaiza recuerda a su mamá a dos meses de su muerte

A través de Instagram, la hermana de Kimberly Loaiza publicó un video en el que se observa a Mary Martínez recostada en una cama del hospital. En las imágenes, la mujer aparece cantando “Completamente tuya”, canción de la cantante Marisela.

Junto al video, la influencer también colocó una fotografía en la que aparece sentada sobre el pasto junto a su mamá, quien se encontraba en silla de ruedas y conectada a un tanque de oxígeno.

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Steff Loaiza reaparece en redes sociales tras la muerte de su mamá. Foto: Captura de video y redes sociales

Pero fue el mensaje que acompañó las imágenes el que dejó ver cómo ha enfrentado estos dos meses desde la pérdida.

“Hoy se cumplen dos meses de que pasó lo más difícil que he vivido”, escribió Steff, quien reconoció que, aunque siente que su mamá continúa acompañándola, todavía no logra acostumbrarse a su ausencia.

Asimismo confesó que extraña cosas tan cotidianas como escucharla, abrazarla y comer la comida que preparaba. Incluso admitió que existe una parte de ella que piensa que quizá nunca llegará a acostumbrarse completamente a vivir sin su presencia.

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¿Cómo enfrenta Steff Loaiza la ausencia de su mamá?

Aunado a ello dejó claro que el duelo se ha convertido en un proceso con el que tendrá que aprender a convivir. Sin embargo, dijo, encontró una manera de mantener presente la memoria de su mamá, pues señaló que continuar con su vida y tratar de ser feliz será una forma de honrar a su madre, cuya vida, aseguró, seguirá formando parte de la suya.

“Mi mamá tocó tantos corazones y todos la vamos a recordar como lo que fue, una persona feliz”, expresó.

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Al hablar de su mamá, Steff destacó los diferentes papeles que desempeñó a lo largo de su vida, pues recordó que fue una excelente mamá, amiga, hija, esposa y abuela, por lo que aseguró sentirse agradecida con Dios por haber tenido la oportunidad de compartir 22 años con ella.

"Yo se que nos volveremos a encontrar de una u otra forma. TE AMO MAMI", finalizó.

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