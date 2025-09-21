Más Información

Stan Lee revivirá gracias a la IA: Comic-Con lanza holograma para hablar con los fanáticos

La ha permitido diseñar nuevas experiencias para los fanáticos del cine y la televisión, desde fotografías digitales con sus actores favoritos hasta videos con distintas celebridades del mundo del entretenimiento. No obstante, muchos se han cuestionado sobre las consecuencias de su uso sin regulación ética y legal.

Según el medio estadounidense "The Hollywood Reporter" el escritor y editor de cómics, Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, volverá a la vida para la de Los Ángeles 2025 el próximo 26, 27 y 28 de septiembre.

La figura de Stan Lee regresará a la convención gracias a una experiencia holográfica inmersiva e interactiva que usará inteligencia artificial para imitar su forma de hablar y su personalidad.

El artista tendrá su propio stand interactivo en la Comic-Con de Los Ángeles. Foto: Photo Hologram / The Hollywood Reporter
El artista tendrá su propio stand interactivo en la Comic-Con de Los Ángeles. Foto: Photo Hologram / The Hollywood Reporter

Stan Lee formará parte de la Comic-Con de Los Ángeles

De acuerdo con el medio, los fanáticos podrán hablar con el holograma dentro de la sección "Stan Lee Experience", en un stand cerrado de 457 metros cuadrados.

La entrada costará entre 15 y 20 dólares (entre 276 y 368 pesos mexicanos) reservando las entradas con antelación. Como parte de la dinámica, los visitantes podrán tomarse fotos con el holograma o incluso mantener una conversación personalizada de 3 a 4 minutos con la recreación, en la que podrán realizar preguntas en vivo.

La iniciativa proviene de la compañía Proto Hologram, quien también apoyó en el lanzamiento de un espejo interactivo para la cinta de "El Conjuro" en 47 centros comerciales, en colaboración con Hyperreal, una empresa diseñadora de avatares realistas.

Por su parte, el director de los Programas del Legado de Stan Lee en Kartoon Studios y exejecutivo de Marvel, Bob Sabouni, afirmó que nunca se pondrán en su boca palabras que no correspondan con lo que dijo en vida.

"Afortunadamente, con décadas de material que captura sus pensamientos sobre tantos temas, podemos construir una voz que se mantenga fiel, no siempre palabra por palabra, pero siempre fiel en espíritu, contexto e intención", expresó.

Un homenaje muy polémico a su legado

Esta noticia causó gran conmoción entre los fanáticos del universo de Marvel, argumentando que lejos de ser un homenaje, esta dinámica parece un intento más de explotar el nombre del artista. "Eso es prácticamente comercializar con su imagen de forma rastrera y una completa falta de respeto a su persona", aseguran.

