¿Spotify vs Jezzini? Influencer pide bajar playlist porque Internet lo trae “de bajada”

La imagen de Jezzini con el rostro hinchado se viralizado en redes sociales en días pasados. Fue el propio influencer quien compartió la fotografía en su cuenta de “X”, bajo la leyenda “DIOS. SUELTAME”.

Dado que ésta causó preocupación entre sus seguidores, el creador de contenido subió un video a su cuenta de TikTok explicando qué le había ocurrido.

Tras saber que el influencer se hallaba en buenas condiciones y su rostro se fue deshinchando, los usuarios de redes sociales replicaron la imagen con su rostro a modo de meme, e incluso lo convirtieron en la portada de una playlist de Spotify titulada “Canciones para quedar como Jezzini”.

oye @SpotifyMexico tuve unos pedillos la semana pasada y la gente me trae de bajada con esta playlist.... AYUDAME. AUNQUE SI ESTA BIEN BUENA JAJA pic.twitter.com/00tPMgpA9f — jezzini (@jezzzini) December 18, 2023

La lista creada por el usuario Rodrigo Téllez contempla temas musicales como “You’re Losing Me (From The Vault), Soy Don’t Go (Taylor’s Version) (From the Vault), Back To December y Foolish One (Taylor’s Version) de la cantante estadounidense Taylor Swift.

De modo que a través de su cuenta oficial de “X” escribió un mensaje en el que pidió a Spotify México a bajar la lista: “oye @SpotifyMexico tuve unos pedillos la semana pasada y la gente me trae de bajada con esta playlist… AYUDAME, AUNQUE SI ESTA BIEN BUENA JAJA”.

La publicación generó más de 29 mil “Me gusta” en dicha red social e incluso la cuenta oficial de Spotify México le dio una épica respuesta a Jezzini.

¿Qué le contestó Spotify México a Jezzini sobre petición de bajar playlist?

Todo indica que no sólo los usuarios de redes sociales traen de bajada al influencer, dado que a través de la cuenta de “X” de la plataforma de música en streaming le respondieron “Premio o castigo? Bienvenido a la era de Jezzini vs, canciones para la lloradera”.

Y posteriormente sumaron: “Y en este episodio de se hizo canon: Jezzini vs. Playlist de Spotify”.

La plataforma de música en streaming Spotify le respondió al creador de contenido. / Foto: captura de "X"

Pero Spotify no sólo se quedó con la respuesta que dio a la publicación del influencer. En un post en su cuenta oficial reposteó el mensaje de Jezzini con la frase “Para llorar (Jezzini’s Version)".

Jezzini respuesta Spotify México. / Foto: Tomada de "X"

¿Qué le pasó a Jezzini en los ojos?

En un video compartido en su cuenta de TikTok el pasado 4 de diciembre el influencer relató que se sometió a un masaje, e indicó que dado que estuvo bocaabajo la zona de los ojos se le inflamó.

“Por la gravedad y la presión, porque mi masajista me destruyó la espalda; ella dijo Karate Kid, ella dijo Kung Fu nPanda en tu espalda”, se escucha en el video que se viralizó en dicha red social.

@jezzzini MUCHO OJO 👁️ CON ESTA TRAGEDIA JAJJAJA ME URGE UNA LIMPIA ♬ original sound - JEZZINI





