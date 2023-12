Influencer Jezzini preocupa a fans tras aparecer con los ojos hinchados; ¿qué le pasó?

Jezzini se volvió tendencia en redes sociales por una más de sus "tragedias". El influencer apareció ante sus fans con los ojos inflamados, causando múltiples interrogantes sobre si habría sufrido un accidente o fue una reacción alérgica.

Al principio, internautas pensaron que se trataría de una de las locuras más del tiktoker mexicano. Y es que es común escucharlo contar anécdotas inusuales, como la vez que lo captaron arriba de una patrulla en la Ciudad de México.

Ante el cuestionamiento de sus fanáticos sobre su estado de salud, el creador de contenido decidió aclarar qué le pasó, pues en un video de TikTok se mostró con el rostro hinchado.

Jezzini es uno de los tiktokers más populares de México. Foto: Instagram

Leer también "Un vaso de agua fría": La emotiva carta que escribió el senador suplente Juan Pablo Adame antes de morir

¿Qué le pasó a Jezzini en los ojos?

Como ya es característico de Jezzini, tomó la situación con humor y decidió compartir un story time. “Parezco alíen, ¿sabes cómo me pasó esto? Porque ayer vino una señora a darme un masaje y estuve boca abajo una hora y media”, relató.

En lugar de tener una experiencia relajante, al influencer se le inflamó la zona de los ojos por la posición en la que estuvo. “Por la gravedad y la presión, porque mi masajista me destruyó la espalda, ella dijo Karate Kid, ella dijo Kung Fu Panda en tu espalda”, bromeó.

Desde luego, Jezzini no esperaba sufrir un efecto colateral con el masaje.

“Yo me levanté de la cama de masajes y dije ‘siento tantita presión en los ojos’ y me dijo (la masajista) ‘no te veas al espejo”. A pesar de la tragedia, el tiktoker pagó por el servicio.

“¿Sabes qué es lo peor? Que yo en la otra red social, en Instagram, lo presumí: hoy me van a venir a dar un masaje… yo saliendo del masaje. No les vuelvo a compartir nada, estoy hinchada, estoy reteniendo líquidos en los ojos, ¿a quién le pasa eso?”, mencionó.

@jezzzini MUCHO OJO 👁️ CON ESTA TRAGEDIA JAJJAJA ME URGE UNA LIMPIA ♬ original sound - JEZZINI

Usuarios reaccionan a la anécdota de Jezzini

Fieles al humor de Jezzini y al que acostumbra su comunidad de seguidores, no tardaron en surgir comentarios sobre la experiencia que vivió el influencer: “Jezzini coreano”, “Jezzini es el verdadero protagonista”, “Cómo te pasan esas cosas sólo a ti”, “Yo después de llorar toda la noche”, se lee en el post.

Por otra parte, algunas personas se mostraron preocupadas por la salud del influencer, argumentando que bien pudo sufrir una reacción alérgica a alguna crema o producto.

“Jezzini, eso no es normal solo por estar boca abajo”, “Quizás algún producto te dio alergia, deberías ir a verte con un médico para descartar”, “Yo solo espero que se pueda revisar y que no le vuelva a suceder”, “Algún médico que me explique por qué le pasó eso jajaja”, reaccionaron.

Leer también Cómo se relaciona el acné en adultos con la depresión, según estudios

¿Cuáles son los síntomas de una reacción alérgica en los ojos?

Aunque Jezzini no confirmó tener una alergia, las sospechas de sus fans los llevaron a cuestionarse sobre las posibles causas y los síntomas de este tipo de afecciones.

De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología de Estados Unidos, la alergia en los ojos produce síntomas como la inflamación, lagrimeo, enrojecimiento y ardor. Se genera como respuesta a un agente que irrita o invade los glóbulos oculares y párpados.

Por lo general, la inflamación en los ojos desaparece unos días después de haber entrado en contacto con el alérgeno. Aunque se debe identificar la sustancia que la provoca para recibir tratamiento.





También te interesará

¿Quién es Martín Vaca? La historia del líder de Mexicánicos que se accidentó en Hidalgo

Esta es la vitamina que debes consumir por las noches para tener un sueño reparador

¿Te adelantaste? Cuándo se debe poner el árbol de Navidad, según la tradición

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

foh