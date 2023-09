Captan a tiktoker Jezzini en patrulla de CDMX y aclara qué ocurrió: “mi momento más humilde”

El tiktoker Jezzini se volvió tendencia en redes sociales luego de la viralización de un video en el que se le veía a bordo de una patrulla y custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las especulaciones entre sus fans no tardaron en surgir, por lo que se dio a la tarea de explicar qué pasó.

Jezzini. Foto: Instagram

¿Qué le pasó al tiktoker Jezzini?

Por medio de Twitter, ahora X, Jezzini se coló a los tópicos más buscados, ello luego de la publicación de una serie de fotos y videos que sus fans postearon en la red social.

"¡¿Por qué siempre yo captado en mis momentos más humildes?!", indicó en un post:

Foto: Twitter

Entre bromas, aclaró lo sucedido en su perfil de TikTok: “Yo iba al aeropuerto tranquilamente, tres horas antes, como todo buen latinoamericano. Cuando íbamos como a un kilómetro del aeropuerto el coche se paró”.

El influencer tomó con normalidad el hecho, ya que refirió que en la CDMX es común encontrarse con tráfico. “Pasó un tiempo y seguíamos parados. Y es ahí donde yo sentí un frío recorrer el taxi y dije ‘algo no está bien”.

El conductor le pidió a Jezzini que se bajara del vehículo. En seguida, el hombre le explicó que un sindicato había bloqueado la avenida al aeropuerto, por lo que no tenía manera para avanzar.

“Mientras me estaba bajando dije ‘Dios le da sus batallas más tercermundistas a sus guerreras más latinas”, bromeó. Con sus pertenencias a media calle, un policía le ofreció ayuda para llevarlo a su destino.

Jezzini dudó si subirse o no a la patrulla, pero finalmente se convenció que no podía perder su vuelo. “Cuando me subo y me agarró del tubo, vi al horizonte que una niña me estaba grabando”, comentó.

La fan posteó las fotos en redes sociales y lo cómico del suceso desató una avalancha de memes que el propio influencer tomó con humor:

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

¿Quién es el tiktoker Jezzini?

Jezzini, criado entre Monterrey y Tamaulipas, es considerado uno de los creadores de contenido mexicanos más exitosos de la plataforma china.

Actualmente tiene 30 años y se dio a conocer en Internet gracias a sus anécdotas y consejos que sacan más de una sonrisa a su comunidad de seguidores, justo cómo le sucedió hace unos días al ir rumbo al aeropuerto de la capital.

El joven influencer cuenta con más de 4 millones de seguidores en TikTok y 228 millones de me gusta. También tiene su propia serie en YouTube, la cual se titula “PTM: Puras Tragedias Millenial”, donde aborda problemas característicos de su generación.





