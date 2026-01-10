¡South Park lo predijo! Capítulo de 2014 causa furor por prever el cambio a la pirámide alimenticia en EU

Más Información

La famosa serie animada estadounidense, , conocida por su contenido satírico y su humor ácido, ha causado revuelo en redes sociales nuevamente, y es que una vez más, usuarios confirman que el programa acertó, "predicando el futuro".

En esta ocasión, lo que le ha valido la viralidad a la serie de televisión está relacionado con la reciente presentación del rediseño de la pirámide alimenticia de Estados Unidos, en la que ahora se prioriza el consumo de carnes y vegetales, así como de alimentos naturales y mínimamente procesados.

Escena en el episodio 2 de la temporada 18 de South Park. Foto: X
South Park predijo el futuro con capítulo de hace más de 10 años

Tras el anuncio de la modificación a la pirámide alimenticia de Estados Unidos, en la que ahora se recomienda comer principalmente proteínas, frutas y vegetales, y evitar los cereales y la comidas procesadas, la memoria de los fans de South Park reconoció el momento.

Se trata del episodio 2 de la 18 temporada, titulado "Gluten Free Ebola" y lanzado oficialmente el 1 de octubre de 2014, en el que los personajes hablan de la pirámide alimenticia y la voltean “al revés”.

En este capítulo, Cartman convence a científicos del USDA de que la pirámide de alimentos con la que trabajan en la actualidad, está al revés, y ellos la voltean literalmente, generando una sátira, y críticas sobre las dietas y la obsesión con ciertos estilos alimentarios en el país del Norte.

Esta coincidencia ha desatado furor entre los fans, quienes se preguntan si la sátira de Trey Parker y Matt Stone volvió a adelantarse a la realidad.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones respecto a esto son:

  • "Los creadores de South Park solo jugando con su imaginación y que le atinan".
  • "Cartman es un profeta".
  • "South Park lo hizo de nuevo".

¿Cómo es la nueva pirámide alimenticia de Estados Unidos?

El nuevo diseño propone reducir el consumo de productos ultraprocesados, cereales refinados y azúcares añadidos, que en años pasados, ocupaban un lugar y espacio considerable.

Ahora a cambio, se impulsa la ingesta de proteínas de origen animal, de frutas y verduras frescas, grasas naturales, y alimentos que no hayan sido sometidos a intensos procesos industriales.

Orden de prioridad de la nueva pirámide de alimentación de EU. Foto: HHSGov
