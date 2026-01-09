Videos hechos con IA: así puedes crear tu propio anime para TikTok

En los últimos días se han hecho virales múltiples videos de personalidades del escenario político y de personajes de la cultura popular adaptados en versión anime retro. Desde escenas épicas con enfrentamientos entre presidentes hasta adaptaciones de series de televisión a formato anime, las posibilidades son infinitas.

Aunque la mayoría de estas animaciones son elaboradas con el apoyo de la inteligencia artificial, detrás llevan un proceso de guion, storyboard a mano y boceteo de fotogramas clave por personas con conocimientos en base al dibujo, la animación y la edición de video. No obstante, existe la posibilidad de crear animaciones digitales estilo anime con la ayuda de herramientas con IA.

¿Cómo crear videos estilo anime?

No obstante, aún puedes crear una animación sencilla y gratuita utilizando inteligencia artificial. El primer paso consiste en generar las imágenes fijas que serán esenciales para entender la historia. Para crear tus primeros personajes o escenarios, utiliza un generador de imágenes con IA como PicLumen o Canva:

Accede a la plataforma elegida, regístrate con tu correo electrónico y busca la función de generación de imágenes , de texto a imagen.

, de texto a imagen. Escribe un prompt detallado. Para añadir un estilo retro, incluye frases como: "foto fija de manga vintage de los 80", "estilo de anime japonés clásico", "calidad VHS", "colores saturados". Describe físicamente el escenario y los personajes de la trama. Ejemplo: "Un gato naranja con gafas de sol saltando sobre un tejado" .

Para añadir un estilo retro, incluye frases como: "foto fija de manga vintage de los 80", "estilo de anime japonés clásico", "calidad VHS", "colores saturados". Describe físicamente el y los de la trama. Ejemplo: . Genera varias imágenes con diferentes movimientos y poses en tu personaje y descarga tus favoritas. Repite el paso para cada escena que desees utilizar.

El segundo paso consiste en la conversión de esas imágenes a un video completo, dando vida a la animación. Para ello, puedes utilizar las herramientas "Hailuo AI" o "Vidu AI", estas aplicaciones funcionan con un sistema de créditos gratuitos, los cuales puedes recargar con pagos individuales.

Sube tu imagen de anime fija a la plataforma.

Escribe un nuevo prompt indicando la acción o movimiento que deseas que realice el personaje. Asimismo, añade la descripción de los movimientos y ángulos de la cámara (plano general, cámara lenta, zoom out, etc). Ejemplo: "Un bosque antiguo y brumoso, un personaje encapuchado camina lentamente entre los árboles gigantes, luz filtrándose entre las hojas con un efecto niebla en plano medio". Puedes tomar de referencia escenas de otros animes.

indicando la o que deseas que realice el personaje. Asimismo, añade la descripción de los y de la cámara (plano general, cámara lenta, zoom out, etc). Ejemplo: Puedes tomar de referencia escenas de otros animes. Selecciona un modelo de generación que admita animación 2D y genera el video. Luego repite el proceso con todas las imágenes.

El tercer y último paso es la edición final y la colocación de audio. Para agregar música, efectos de sonido y diálogos puedes utilizar la herramienta de CapCut.

Importa todos los videos generados con IA a CapCut.

Organiza los clips en la línea de tiempo en el orden deseado.

en el orden deseado. Añade música de fondo instrumental que evoque la época e intención de la trama de tu proyecto.

que evoque la época e intención de la trama de tu proyecto. Incorpora efectos de sonido (risas, pasos, sonidos de impacto) para enriquecer la narrativa.

(risas, pasos, sonidos de impacto) para enriquecer la narrativa. Si grabaste o descargaste diálogos o narraciones aparte, impórtalos y sincronízalos con los cortos.

o aparte, impórtalos y sincronízalos con los cortos. Añade subtítulos si es necesario y aplica filtros de video o ajustes de color para intensificar el efecto retro. Finalmente, exporta tu video final en la calidad deseada.

