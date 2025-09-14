Más Información

South Park elimina episodio donde se mofa de Charlie Kirk, activista asesinado en Utah

South Park elimina episodio donde se mofa de Charlie Kirk, activista asesinado en Utah

VIDEO: italiana sorprende en redes al saberse el chisme entre Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar

VIDEO: italiana sorprende en redes al saberse el chisme entre Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar

Fiestas patrias 2025: 3 platillos sencillos para hacer este 15 septiembre

Fiestas patrias 2025: 3 platillos sencillos para hacer este 15 septiembre

Paulo Chavira, apostador deportivo perdió 100 mil dólares tras la derrota del Canelo

Paulo Chavira, apostador deportivo perdió 100 mil dólares tras la derrota del Canelo

¿Quién puede recibir la Pensión Bienestar si el adulto mayor muere? Este es el procedimiento

¿Quién puede recibir la Pensión Bienestar si el adulto mayor muere? Este es el procedimiento

El asesinato del influencer y activista conservador de 31 años, , el pasado miércoles 10 de septiembre durante una charla en la Universidad del Valle de Utah (UVU), ha generado gran conmoción entre la comunidad estadounidense, especialmente entre los simpatizantes ultraderechistas.

Debido a esto, en los últimos días algunas personas se han pronunciado en contra del programa "South Park", por su discurso burlesco y narrativa satírica, en la que suele hacer parodias de los personajes políticos más reconocidos y controversiales.

South Park elimina episodio donde se mofa de Charlie Klirk

Ante ello, el canal de comedia estadounidense tomó la decisión de retirar de sus retransmisiones el segundo episodio de la temporada 27 titulado "Got a Nut", estrenado el pasado miércoles 6 de agosto y en el que hace una parodia al activista de ultraderecha.

Lee también:

Influencer Charlie Kirk. Foto: Facebook
Influencer Charlie Kirk. Foto: Facebook

¿De qué trata el episodio?

En el capítulo titulado "Got a Nut", la trama sigue a Erick Cartman, quien se convierte en "podcaster" de derecha luego de enterarse de que Clyde Donovan, otro estudiante de la escuela primaria de South Park, abrió un podcast en el que lanzaba comentarios polémicos y ataques hacia lo que él calificaba como "estudiantes woke".

En la parodia, Cartman repite las dinámicas y ejercicios típicos del activista, quien se dedicaba a recorrer los campus universitarios debatiendo con estudiantes progresistas y compartiendo valores de extrema derecha.

Luego del lanzamiento del episodio, Kirk declaró para el medio norteamericano Fox News que consideraba su parodia en la serie, de la cual se declaró fanático, como una "insignia de honor". Finalmente, el episodio aún esta disponible en el catálogo de la plataforma streaming de Paramount+ y de acuerdo con el medio The Hollywood Reporter, el canal no incluirá dicho episodio en su programación en un futuro cercano.

Lee también:

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses