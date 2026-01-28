El tiempo libre es algo escaso en los hogares en los que hay niñas y niños menores a los 5 años, donde los padres, pero sobre todo las madres tienden a sufrir de depresión y ansiedad, afirmó Óscar Martínez-Martínez, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

El especialista realizó una investigación para el Observatorio Materno Infantil (OMI) de la Ibero sobre los efectos que tienen las distintas variables de bienestar en los hogares con niñas y niños de los 0 a los 5 años y los hogares en los que no hay menores de edad, tales como el tráfico vehicular, los desplazamientos y las horas de trabajo, que tienen efectos en la salud mental.

Acotó que otro hallazgo del estudio reveló que el ingreso en los hogares donde hay niñas y niños de los 0 a los 5 años es mucho menor en comparación con los que no tienen menores, lo que ocasiona falta de acceso a alimentos nutritivos para tener una vida más saludable (inseguridad alimentaria) y falta de acceso a la cultura, pues a pesar de que haya centros gratuitos no tienen tiempo libre.

Lee también Chuponcito reaparece en redes tras rumores de supuesta muerte; esto publicó en Instagram

Abundó que en estos hogares con menores de edad existen brechas de desigualdad y la inseguridad alimentaria es un elemento que genera que las madres y los padres no puedan involucrarse en las redes barriales o ciudadanas, que también se convierten en sistemas de apoyo y de cuidado.

"Las mujeres hacen doble o triple jornada. A veces van a trabajar de forma remunerada, más el trabajo del hogar y el de cuidados de menores, lo que compromete su salud mental, sus parejas no se involucran en el trabajo de cuidados. Además, pierden oportunidades de empleo por cumplir roles tradicionales", subrayó.

Para entender mejor lo que significa el concepto de bienestar, Martínez-Martínez indicó que se aborda de una manera multidimensional, es decir, está dividido en tres macro dimensiones sumado a otro concepto llamado capital social:

Lee también Carlos Trejo acusa discriminación en hotel de Monterrey; “qué vergüenza que traten así a la gente”

Bienestar objetivo: incluye alimentación, ingreso, condiciones del hogar (si hay hacinamiento, de qué materiales está construido, si cuenta con servicios como drenaje, etc.), tiempo libre, salud mental, acceso a la salud y acceso a Internet

Bienestar subjetivo: que tiene que ver con la satisfacción que tiene una persona en las distintas áreas de su vida como la salud, el trabajo, las relaciones y el sentido de vida, la felicidad y la realización

Bienestar comunitario: que haya seguridad pública y paz social en una comunidad, infraestructura pública (alumbrado, banquetas, parques) que permitan una calidad de vida digna

Capital social: son las redes de apoyo y normas a nivel de barrio, que ayudan a los integrantes de una comunidad a facilitar acceso a recursos que impactan la salud física y mental como la vigilancia ciudadana, la promoción de actividades deportivas

El investigador puso el ejemplo de una persona que radica en Sinaloa y cuenta con un nivel educativo e ingresos muy altos, pero vive en un estado donde la criminalidad genera factores estresantes. "Puedes tener cosas materiales, pero si tu salud mental y lo comunitario están completamente rotos tienes un problema de bienestar".

Sostuvo que el ingreso es muy relevante dentro del bienestar porque permite tener salud física y mental, además de que da un margen para comprar medicinas y recibir atención en hospitales o clínicas privadas cuando los públicos están saturados, situación que debería tomarse en cuenta en las políticas públicas.

También te interesará:

¿Cómo eliminar las manchas del inodoro de una vez por todas?; guía paso a paso

Año Nuevo Chino 2026: ¿qué animal representa el nuevo ciclo y qué simboliza?

¿Por qué tu gato te toca la cara con su pata y qué significa este comportamiento?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr