Carlos Trejo acusa discriminación en hotel de Monterrey; “qué vergüenza que traten así a la gente”

Carlos Trejo, conocido como “El Cazafantasmas”, volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de denunciar un presunto acto de discriminación en un hotel de Monterrey.

El escritor y polémico personaje aseguró que el incidente ocurrió cuando intentó desayunar en el restaurante del Hotel Safi, donde, según su versión, le fue negado el acceso por la ropa que vestía.

Carlos Trejo acusa discriminación en hotel de Monterrey

A través de un video difundido en sus redes sociales, Trejo relató que el conflicto comenzó al intentar ingresar al área de desayunos usando una playera con la ilustración de la portada de su libro más famoso. De acuerdo con el autor, el personal del hotel consideró que su vestimenta podía resultar ofensiva para otros huéspedes.

Molesto por la situación, Trejo encaró al staff del lugar y calificó el hecho como un acto de discriminación, subrayando que este tipo de conductas solo generan división.

“No me gusta que discriminen a la gente. Vengo a desayunar y resulta que no puedo hacerlo porque puedo ofender a las personas. Como mexicanos estamos para unirnos, no para ofendernos”, expresó.

Discriminan a Carlos Trejo por ir Vestido como Payaso en Monterrey; No aguanto más él Viejo Ridículo y así de va a otro Hotel; ¿Cómo quiere ser tratado con ese atuendo? Nadie ha visto a sus Fantasmas. pic.twitter.com/OP8jNNIUKa — Héctor Coronado🎙️ (@HctorCoronadoM1) January 28, 2026

Ante ello, el escritor señaló que el incidente tendría repercusión mediática, ya que tenía programadas entrevistas, donde dijo, que no recomendaría el Hotel.

“Hoy tengo una rueda nacional y en veinte minutos tengo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, me va a dar mucho gusto no recomendar su hotel. Me voy al hotel de enfrente”, declaró.

Sin embargo, la molestia escaló aún más cuando lanzó un mensaje directo contra el personal involucrado, utilizando un lenguaje agresivo que generó reacciones divididas en redes sociales.

Trejo amplía su versión y acusa trato físico del personal

Horas después, ya instalado en un hotel cercano, éste publicó un segundo video en su cuenta de Instagram donde detalló que el argumento del personal fue que “no estaba debidamente vestido”.

“Llegué a desayunar como siempre me visto y me pusieron la mano en el pecho para decirme que no podía pasar”, aseguró.

La polémica no terminó ahí, pues también arremetió contra Alfredo Adame, a quien acusó de burlarse de la situación.

“El hocico de morsa, burlándose de que me habían discriminado. Imagínense, pinch* loco, feliz de que discriminan a un mexicano (...)ay Alfredo, no entiendo por qué tu mamá no te tragó y te cagó en el baño, cabr*n. Tu placenta yo creo fue el escusado y ya viniste a cagarla por todos lados”, finalizó.

Hotel Safi vuelve a ser tendencia por acusaciones de discriminación

Este caso reavivó viejas polémicas, ya que no es la primera vez que el Hotel Safi es señalado por presunta discriminación. En 2024, una mujer con discapacidad visual denunció que se le negó el acceso al establecimiento junto a su perro guía, bajo el argumento de que “no se permitían mascotas”.

@solosary 🚨🚨 Discriminación en hotel Safi... Esta mañana intenté acceder en compañía de mi perro guía a las instalaciones del hotel Safi, en el centro de Monterrey. Íbamos al igual que todos mis compañeros del trabajo a disfrutar de nuestra posada navideña, pero en la entrada me negaron el acceso, argumentando que no se permite la entrada a las mascotas ni en el hotel ni en el restaurante. Traté de explicar que se trata de un perro guía, que por ley tiene derecho al acceso y permanencia en todo sitio público o privado pero se negaban a escucharme, dirigiéndose en todo momento a mi acompañante, incluso me prohibieron bajar del auto, que porque podía molestar o incomodar a los clientes. Me molesté muchísimo ya que no me permitían hablar y nos dejaron esperando afuera más de 30 minutos, para después salir a decir que me permitían la entrada pero sin mi perro. Les dije que eso era discriminación a lo que ellos se defendían diciendo que solo hacían su trabajo y que las políticas de su empresa no lo permitían, sugiriendo incluso en un par de ocasiones que les dejara a mi perro en resguardo mientras alguna persona me acompañaba al restaurante. Finalmente nos permitieron el acceso después de decirles que iba a poner una denuncia y que llamaría a la policía, no sin antes decirme que “por esta vez” nos iban a dejar pasar, como si estuvieran haciéndome un favor. Safi, capacita a tu personal, creo que mínimo nos merecemos una disculpa por el mal rato. Hoy fui yo pero esto no debe pasarle a nadie más. #Ayuda #Comparte #Discriminación #PerrosDeAsistencia #PerrosDeServicio #Perroguía ♬ sonido original - user66358606072

La mujer, identificada como Sary, explicó en su momento que presentó la documentación que acreditaba a su perro Odín como animal de asistencia e incluso citó el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como la legislación en materia de derechos de las personas con discapacidad, sin obtener una respuesta favorable.

