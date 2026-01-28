Más Información

Chuponcito reaparece en redes tras rumores de supuesta muerte; esto publicó en Instagram

Carlos Trejo acusa discriminación en hotel de Monterrey; “qué vergüenza que traten así a la gente”

Adiós a la voz de Majin Buu; muere Kozo Shioya, actor de doblaje de Dragon Ball Z, a los 70 años

Quadri denuncia muerte de su perro "Vito"; ¿de cuánto es la multa por pasear a un canino sin correa en CDMX?

Electromovilidad: un nuevo impulso para la infraestructura eléctrica de México

El nombre de "" se volvió viral en redes sociales luego de que circulara información que aseguraba su supuesta muerte en un hecho violento en Playa del Carmen, provocando confusión, miedo y miles de reacciones entre usuarios.

¿Murió Chuponcito? Esto se sabe. Foto: Tomada de Facebook

¿Murió Chuponcito? Esto es lo que realmente pasó en Playa del Carmen

Durante las últimas horas, frases como “Muere Chuponcito” se volvieron tendencia en plataformas como X, antes Twitter, luego de que comenzaron a circular varias publicaciones que aseguraban que el popular comediante habría perdido la vida tras una balacera y el incendio de una vivienda en Quintana Roo, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

No obstante, la información es falsa. El hombre que falleció no es el famoso payaso, sino otra persona que utilizaba un apodo similar.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 25 de enero, alrededor de las 5:00 horas, en la colonia In House, en Playa del Carmen. De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de hombres armados atacó a un sujeto de aproximadamente 40 años, conocido como “Chuponcito”, a quien dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente incendiaron su domicilio.

Chuponcito reaparece y desmiente rumores de su muerte

Tras la viralización de la noticia y el crecimiento de las noticias falsas, el verdadero Chuponcito, cuyo nombre real es José Alberto Flores, reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante publicó un video a manera de “prueba de vida”, donde se le escucha decir con humor: “Un día eres feliz y al otro ‘chin’, ya es lunes”.

La publicación generó una ola de comentarios irónicos y de alivio por parte de sus fans, quienes no tardaron en reaccionar:

  • “Ya decían que estabas con San Pedro, pero qué bueno verte bien”.
  • “Ayúdanos a aclarar lo de la noticia falsa”.
  • “Manifiéstate, Chuponcito, que ya nos habías asustado”.

