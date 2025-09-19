Simulacro Nacional 2025 deja ola de los mejores memes tras la activación de la Alerta Sísmica

Al mediodía del 19 de septiembre se llevó a cabo el Simulacro Nacional con la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En este simulacro, se llevaron a cabo ciertos protocolos de prevención junto con el Sistema de Alertamiento Masivo a través de teléfonos celulares.

Ante ello, los internautas comenzaron a compartir sus vivencias de forma humorística a través de memes en X.

Lee también Tormenta tropical "Gabrielle": esta es la trayectoria del fenómeno meteorológico

Los mejores memes que dejó el Simulacro Nacional 2025

En esta ola de memes que inmediatamente comenzó a circular después del Simulacro, se demuestra una vez más cómo el humor mexicano siempre saca el lado bueno de las cosas en una situación de riesgo con la que utiliza esta herramienta para enfrentar la adversidad.

Como ya se sabía, se esperaba que la alarma del Simulacro Nacional sonará en los celulares, por lo que al principio muchos se horrorizaron ante el sonido.

Memes. Foto: Captura de pantalla X

Memes. Foto: Captura de pantalla X

Aunque este Simulacro ya se había anunciado con anticipación que sucedería, muchos aún fueron tomados por sorpresa por la Alarma Sísmica.

Memes. Foto: Captura de pantalla X

Memes. Foto: Captura de pantalla X

Memes. Foto: Captura de pantalla X

Lee también ¿Qué hacer si me toca un sismo en la parte alta de un edificio? Conoce la guía para salvaguardar tu vida

Al ser un Simulacro Nacional, sonó en celulares en estados de la república donde no es costumbre que suene la alarma sísmica y causó preocupación entre los habitantes que no lo han vivido.

Memes. Foto: Captura de pantalla X

Memes. Foto: Captura de pantalla X

Memes. Foto: Captura de pantalla X

Memes. Foto: Captura de pantalla X

También comenzaron a compartir el tradicional meme en el que se ofrecen bolillos o cocas para el susto.

Memes. Foto: Captura de pantalla X

Memes. Foto: Captura de pantalla X

Memes. Foto: Captura de pantalla X

También te interesará:

¿Cómo quitar el moho de tu baño y cocina? dos trucos rápidos y sencillos para eliminarlo

¿Qué significa tu antigüedad en una empresa en México, según la Ley Federal del Trabajo?

Crema casera de aloe vera: receta para estimular colágeno y mantener tu piel saludable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr