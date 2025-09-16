Más Información

Simulacro Nacional 2025: ¿cómo activar la alerta sísmica en tu iPhone y Android?

Google celebra el Día de Independencia con este doodle dinámico; así luce el buscador

Día de Independencia: ¿por qué se celebra cada 16 de septiembre?

Pensión Bienestar 2025: ¿habrá depósitos para los adultos mayores hoy, 16 de septiembre?

Día de Independencia 2025: los mejores memes para festejar este 16 de septiembre con los colores patrios

es una oportunidad para reforzar la cultura de prevención en México.

Ante ello, la activación de la alerta sísmica en dispositivos móviles se convierte en una herramienta clave para que la población esté informada de manera oportuna. Aquí te explicamos cómo hacerlo en iPhone y Android.

Esto dirá el mensaje que recibirán los usuarios en su celular este 29 de abril. Foto: Creada con IA
¿Cómo activar la alerta sísmica en iPhone?

Para los usuarios de Apple, el proceso es sencillo: basta con ingresar al menú de Configuración, seleccionar la opción de Notificaciones y activar el apartado de Alertas de emergencia.

Dentro de esta sección es importante asegurarse de que estén encendidas las opciones de Alertas gubernamentales o AMBER Alerts. Con esto, el dispositivo queda listo para recibir notificaciones en caso de sismo.

¿Cómo habilitar la alerta sísmica en Android?

En el caso de Android, el procedimiento puede variar ligeramente según la marca del dispositivo, pero en la mayoría basta con ir a Configuración, después a Seguridad y emergencias y activar la opción de Alertas de emergencia inalámbricas. En equipos de Google Pixel o Samsung más recientes, incluso existe un apartado exclusivo de “Alerta sísmica”, lo que facilita aún más la activación.

Mensaje de alerta sísmica. Foto: Especial
De esta forma, los celulares se convierten en un canal adicional que complementa los altavoces y medios de comunicación tradicionales. Al tener la alerta sísmica configurada, los usuarios cuentan con segundos valiosos para ponerse a salvo.

El Simulacro Nacional 2025 no solo es un ensayo colectivo, sino también una oportunidad para revisar estas herramientas tecnológicas y asegurarse de que funcionen correctamente.

