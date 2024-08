¡Será mamá! Karely Ruiz anuncia embarazo y comparte épica foto: "te cuidaré y amaré por siempre"

La influencer Karely Ruiz dio a conocer en redes sociales que será mamá por primera ocasión y aseguró que “te cuidare y te amaré por siempre”.

Por medio de Instagram, la modelo anunció el hecho, considerando que “fue el día más feliz de mi vida”.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento", expresó la influencer.

Aunado a ello, afirmó: "Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí; te cuídare y te amaré por siempre".

De igual manera, en sus historias de la red social agradeció a las personas que "siempre estarán para mí". "No saben lo feliz que estoy y hoy es mi revelación. Quiero ver todos sus mensajes bonitos, los amo".

"Quería contarles esto desde hace un rato, porque sé que siempre estarán para mí", sentenció.

