Los gatos han sido compañeros de los seres humanos durante miles de años, pero aún siguen siendo enigmáticos. A diferencia de los perros, que parecen vernos como sus líderes de manada, los felinos tienen una percepción única y a menudo más independiente de las personas. ¿Cómo nos ven realmente estos animales fascinantes?

No somos sus dueños, sino sus iguales. Fuente: Freepik.

Según ExpertoAnimal, los gatos nos ven como cuidadores que les brindan compañía, juego y seguridad, aunque, por supuesto, no creen que seamos sus verdaderos padres. El biólogo John Bradshaw, en su libro En la mente de un gato, propuso que los gatos pueden vernos como gatos grandes. En su mundo, la jerarquía social no es tan marcada como en el de los perros, lo que significa que no nos ven como sus "dueños" o "líderes", sino más bien como compañeros de manada o incluso como gatos protectores.

Investigaciones posteriores, como las realizadas por la Universidad de Oregón, sugieren que más del 60 % de los gatos desarrolla un apego seguro hacia sus cuidadores, similar al que los perros sienten por sus dueños. Así, coexisten las ideas de que los gatos nos ven como sus protectores o como versiones más torpes de ellos mismos.

Visualmente, los gatos ven el mundo de manera diferente a los humanos. Aunque su visión no es tan colorida como la nuestra, tienen una excelente capacidad para captar movimientos rápidos y ver en condiciones de poca luz. Esto les permite detectar fácilmente nuestros movimientos y anticipar nuestras acciones, lo que contribuye a la manera en la que interactúan con nosotros.

En cuanto a nuestras características, es probable que no se fijen tanto en los detalles de nuestras caras como lo haría un perro. En su lugar, pueden reconocer a las personas por la combinación de su olor, su voz y su forma de moverse.

¿De qué color nos ven?

Aunque no ven en blanco y negro, su percepción del color es limitada comparada con la nuestra. Los gatos pueden distinguir entre tonos verdes, azules y amarillos, pero no ven colores rojizos o brillantes. Su visión es más nítida a largas distancias, pero cuando te acercas, pueden verte un poco borroso. Aun así, reconocen a las personas por su olor y el tono de su voz.

Los gatos nos ven como compañeros y cuidadores, forjando vínculos que duran toda su vida. Su agudo sentido del oído y rápidos reflejos les permiten reaccionar a estímulos que a menudo pasamos por alto. Aunque su visión del mundo es diferente a la nuestra, esto no impide que desarrollen fuertes conexiones con las personas que les brindan cariño y cuidado.

