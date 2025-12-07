Poco a poco, el espíritu navideño empieza a sentirse en cada rincón de México. Las calles se llenan de luces y los comercios adoptan tonos festivos.

Poco a poco, el espíritu navideño empieza a sentirse en cada rincón de México. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Los hogares también se transforman con nacimientos, nochebuenas y una mezcla de colores que anuncian la llegada de diciembre.

Entre todos estos elementos típicos de la temporada, hay uno que destaca por su valor simbólico y su arraigo en la tradición cristiana: la Corona de Adviento.

Este domingo 7 de diciembre se enciende la segunda vela de la corona de Adviento. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Más que una simple pieza decorativa, la Corona de Adviento marca el inicio del tiempo de preparación rumbo a la Navidad. Es un recordatorio vivo del camino espiritual que los creyentes recorren durante las semanas previas al nacimiento de Jesús, una costumbre que se mantiene con fuerza en miles de familias.

Lee también: ¿Qué significa la Corona de Adviento que adorna los hogares en Navidad?

¿Qué vela se enciende este 7 de diciembre?

Este 7 de diciembre corresponde al Segundo Domingo de Adviento, por lo que toca encender la segunda vela de la Corona de Adviento. Se trata de la vela morada, conocida como “la vela de la preparación”. Su luz simboliza el llamado a la reflexión, la conversión y la disposición del corazón para recibir el mensaje navideño.

Segundo Domingo de Adviento. Foto: Canva

Para muchos hogares, este momento no es solo parte de un rito religioso, sino una manera de continuar el camino que inició la semana anterior con la primera vela de Adviento, asociada a la esperanza.

Lee también: Qué es y cuál es el significado de la corona de adviento

El orden de las velas del Adviento

La Corona de Adviento está formada por cuatro velas que se encienden poco a poco a lo largo de cuatro domingos. Cada una lleva un significado especial dentro del calendario litúrgico:

Primera vela morada : representa la esperanza.

: representa la esperanza. Segunda vela morada : alude a la preparación y al llamado a la conversión.

: alude a la preparación y al llamado a la conversión. Tercera vela rosa : simboliza el gozo y corresponde al Domingo de Gaudete .

: simboliza el gozo y corresponde al . Cuarta vela morada: recuerda la cercanía del nacimiento de Jesús y el amor que inspira este tiempo.

La corona de Adviento es un símbolo representativo de la época navideña. Foto: Canva

¿De qué está hecha una Corona de Adviento?

La estructura de la Corona de Adviento es circular, una forma que remite a la eternidad y a la fe sin fin. Suele estar elaborada con ramas verdes, las cuales representan la vida, la esperanza y la renovación.

A su alrededor pueden colocarse distintos adornos según la tradición de cada familia, aunque algunos elementos son comunes:

Esferas pequeñas, generalmente rojas, relacionadas con el fruto del Edén.

Piñas de pino, símbolo de fertilidad y abundancia.

Flores de nochebuena secas o naturales.

secas o naturales. Listones rojos que evocan alegría y celebración.

También te intereserá:

Última venta nocturna Liverpool 2025: ¿cuándo empieza y qué descuentos habrá?

Corona de Adviento 2025: ¿qué significado tiene el segundo domingo?

¿Qué es la “regla de 3” que volvió a cumplirse tras la muerte de Eduardo Manzano?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv