Santoral del 17 de octubre: ¿qué santo se celebra este viernes?

Hoy, 17 de octubre, la iglesia católica celebra a San Ignacio de Antioquia. Todos los días existen distintos santos a los que se celebran con el propósito de reconocer sus labores del servicio que le brindaron a Dios, donde también se les reconoce los milagros que hicieron.

En la iglesia católica existe un libro llamado Santoral, donde se encuentra el registro de su vida, por qué son venerados y cuando se canonizaron. Es por ello que aquí te contaremos la historia del santo que se celebra el día de hoy.

¿Qué Santo se celebra el día de hoy 17 de octubre?

San Ignacio de Antioquia

De acuerdo con el sitio web religioso Aci Prensa, menciona que Ignacio nació en el año 35, y fue ejecutado en Roma aproximadamente entre los años 107 y 110.

Fue el tercer obispo de Antioquía, ciudad situada en la actual Turquía, y es conocido por haber sido la primera persona en introducir el nombre de "católica" para referirse a la iglesia fundada por Jesucristo.

También introdujo el nombre “cristiano” o “cristiano” en el vocabulario como sinónimo de seguidores de Cristo.

Fue condenado a muerte en tiempos del emperador romano Trajano, al igual que San Ignacio por negarse a adorar a los dioses paganos, por lo que fue arrestado y llevado a Roma para ser ejecutado allí.

