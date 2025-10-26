Santa Fe Klan: del barrio a la controversia, un repaso por sus polémicas

El rapero mexicano Ángel Quezada, mejor conocido entre sus fanáticos como Santa Fe Klan se posicionó nuevamente bajo los reflectores del escenario mediático al protagonizar una disputa con la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez.

El altercado comenzó luego de que el cantante anunciara la organización de un festejo masivo para San Judas Tadeo en su barrio en la colonia Santa Fe, Guanajuato. Mediante redes sociales, el rapero convocó a sus seguidores a sumarse al evento, que tendrá lugar el próximo 28 de octubre.

No obstante, autoridades municipales explicaron que el intérprete no cuenta con los permisos necesarios para llevar a cabo dicho festejo. Además, de acuerdo con diversos medios locales, la alcaldesa de Guanajuato explicó que de no cumplir con los requerimientos, el cantante podría ser sancionado con una multa y la cancelación de su evento.

Santa Fe Klan visitó el sábado la casa de La academia. Foto: Carlos Mejía | El Universal

En respuesta, Ángel publicó en redes sociales un mensaje contundente. "Ni a la mamá le pido permiso pa hacer los bailes en el barrio, ya mero que le voy a pedir chance a la doña esta", refutó. Además, denunció que existen muchas quejas sobre los servicios médicos de la localidad, así como problemas con el abastecimiento de luz y agua en la zona. "Usted a lo suyo doña, si no hace algo usted por Guanajuato lo voy hacer yo", destacó.

¿En qué otras polémicas se ha visto envuelto Santa Fe Klan?

Disparos al aire y manejo de armas de fuego

En diciembre de 2024, el rapero publicó en su cuenta personal de Instagram un video en el que aparece sosteniendo un arma y disparando al aire mientras sonríe ante la cámara, durante una celebración navideña en su barrio en Guanajuato. La acción generó fuertes críticas por parte del público mexicano y de los vecinos de la zona.

Esta historia ya había ocurrido en 2022, cuando el rapero fue detenido por las autoridades en Manzanillo, Colima, presuntamente por haber disparado al aire en estado de ebriedad cerca de un bar.

El cantante desató la polémica en redes sociales. Foto: Instagram.

Problemas familiares y personales

A principios de 2025, el rapero se posicionó bajo el escrutinio público una vez más, por una disputa pública con Maya Nazor, su expareja y madre de su hijo Luka. En medio de la conversación, Santa Fe Klan reveló que paga una manutención mensual de 250 mil pesos y acusó a Maya de no permitirle ver al niño adecuadamente.

En respuesta, Maya habló sobre su interés por su seguridad y la de Luka, afirmando que el cantante llega armado en las ocasiones que visita al menor. Asimismo, acusó al rapero de incumplir con sus responsabilidades como padre. En medio de la situación, el rapero lanzó la canción "Mi niño", una melodía dedicada a su primogénito.

Santa Fe Klan y Maya Nazor sostuvieron una relación de 2021 a 2022, tiempo en que tuvieron a su hijo Luka. Fotos: Instagram

Símbolos religiosos

En abril de 2025, el rapero fue duramente criticado por publicar imágenes donde aparece recreando la crucifixión de Jesucristo, poco antes del Domingo de Ramos en Semana Santa.

Este gesto provocó acusaciones de irrespetar la fe religiosa, por lo que el artista decidió eliminar las fotografías y explicó que la idea venía de un video musical. En las imágenes compartidas por el cantante se le ve colgado de una cruz, con una corona de espinas, sin camisa, mostrando sus tatuajes y con sangre en la frente.

Peleas y enfrentamientos en público

En agosto de 2025, el rapero tuvo un altercado con Dharius, exintegrante de Cartel de Santa, durante el Dale Mixx, festival de música en el que ambos fueron invitados en Monterrey. El video fue compartido por Dharius en redes mediante una publicación, en la cual calificó al rapero como "malagradecido" y reprobó sus actitudes "prepotentes".

Asimismo, tuvo una fuerte pelea con el rapero Gera MX a finales de 2023, quien lo acusó de traición. El conflicto escaló hasta que Gera MX lanzó la canción “250K”, que muchos interpretaron como una indirecta hacia Santa Fe Klan. No obstante, a mediados de 2024, anunciaron su reconciliación a través de redes sociales, compartiendo fotos juntos.

Dharius y Santa Fe Klan, confrontados en Dale Mixx, festival de música urbana, realizado en Monterrey, Nuevo León. Fotos: Instagram, vía @dharius_bodharius

mndsm/aov