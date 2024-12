Salinas Pliego tunde a Hernán Gómez tras acusar a Elektra de “lucrar” con migrantes; “¿nació usted pend...?”

El empresario Ricardo Salinas Pliego se lanzó contra el periodista Hernán Gómez Bruera, luego de que éste criticará a Elektra por cobrar comisiones excesivas a migrantes.

Por medio de la plataforma X, el comunicador compartió un video donde mostró una enorme fila de migrantes, a la espera de retirar su dinero, sin embargo, al preguntas sobre el costo de la comisión, uno de ellos expresó: “se está haciendo millonario”.

“Increíble que empresas como @ElektraMx -y otras más- lucren con la tragedia ajena de cientos de migrantes a diario, cobrándoles comisiones excesivas a la hora de retirar su dinero y haciéndolos formar filas con un tiempo de espera exagerado”, escribió Gómez Bruera.

Salinas Pliego explota contra Hernán Gómez tras criticar a Elektra

Ante ello, el fundador de Grupo Salinas no se quedó callado y contestó fiel a su estilo al comunicador.

“Oiga Facundo malo, que no se supone que ahora si ya va a cerrar Elektra y Banco Azteca, entonces dígame: ¿Qué están haciendo todas esas personas ahí, no tienen otras opciones para retirar su dinero, no confían en el banco del gobierno, no hay otros lugares donde les cobran 0% de comisión, usted cree que son tontos y van por su propio pie donde los tratan más mal?”, aseveró.

Aunado a ello, preguntó: “¿Por qué no pone un banco y les da el servicio gratis? ¿Por qué acosa a mi trabajadora? Usted cree que yo deba hacer un banco gigante (así como la farmaciototota) para que puedan caber todos los clientes que prefieren los servicios de mi empresa, ¿qué no el pueblo es sabio y escoge lo que más le conviene?, o están mal y usted es la persona indicada para decirles a dónde retirar su dinero y cuánto deben pagar”.

“¿Cree que si no hubiera filas regresaría la seguridad al país y se acabarán las masacres? Cree que el sector salud mejoraría?”, agregó.

Finalmente, expresó: “En pocas palabras, ¿nació usted así de pendejo, o su mamá lo dejó caer más de una vez cuando era un bebé? Lo voy a leer y me voy a reír de su respuesta”.

Oiga Facundo malo, que no se supone que ahora si ya va a cerrar Elektra y Banco Azteca, entonces dígame:



¿Qué están haciendo todas esas personas ahí, no tienen otras opciones para retirar su dinero, no confían en el banco del gobierno, no hay otros lugares donde les cobran 0% de… https://t.co/vna1atKGKw — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 2, 2024

