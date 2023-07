Salinas Pliego se solidariza con reportero Carlos Jiménez tras amenaza de muerte

Luego de que el reportero Carlos Jiménez fuera amenazado de muerte por parte de un grupo de hombres encapuchados y armados, el empresario Ricardo Salinas Pliego mostró su apoyo al periodista.

Por medio de Twitter, el reportero compartió un video donde se aprecia la amenaza que recibió de un grupo criminal.

“Ayer por la tarde, llegó este video a mi teléfono personal. Un audio en el mismo tono, y una llamada, lo acompañaron. Aquí, seguimos trabajando para usted. …C4”, se lee en el tuit.

Lee también “Seguiré exhibiendo a los delincuentes”, asegura Carlos Jiménez tras recibir amenaza de muerte de grupo criminal

En el video que exhibió el reportero, muestra a cinco sujetos con pasamontañas y armados, rodeando una caja de cartón, misma que afirmaron sería utilizada para meter los restos del periodista.

Salinas Pliego muestra solidaridad a reportero Carlos Jiménez

Por su parte, el fundador de Grupo Salinas condenó los hechos y apoyó al reportero.

“Mi solidaridad con usted @c4jimenez, no queremos vivir en un país donde los criminales sean quienes mandan y amenazan impunemente al pueblo que día a día sale a trabajar para ganarse la vida y mantener a sus familias”, aseveró el dueño de Elektra.

Lee también Gobierno federal ya otorga medidas de protección al reportero Carlos Jiménez: AMLO

Finalmente, urgió a que “cuidemos a nuestros reporteros y periodistas Mexicanos”.

Mi solidaridad con usted @c4jimenez, no queremos vivir en un país donde los criminales sean quienes mandan y amenazan impunemente al pueblo que día a día sale a trabajar para ganarse la vida y mantener a sus familias.



Cuidemos a nuestros reporteros y periodistas Mexicanos!!! https://t.co/Kgu8WSV3fG — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 6, 2023

Reportero Carlos Jiménez responde a amenaza de muerte

Durante la transmisión de su programa C4 en Alerta, Carlos Jiménez respondió a las amenazas de muerte en su contra.

“Mi labor como reportero es siempre mantenerlo informado, y lo seguiré haciendo, seguiré exhibiendo los rostros y nombres de los delincuentes, seguiré exhibiendo a aquellos que le hacen un mal a la sociedad, aquellos que se creen impunes, intocables”, expresó.

Lee también ¿Quién es Carlos Jiménez, periodista amenazado de muerte?

“Nos merecemos un país sin este tipo de lacras, sin este tipo de mugrosos malvivientes y para eso estamos aquí y aquí vamos a seguir”, sentenció.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se tiene identificado al grupo criminal que amenazó al reportero.

¿Quién es Carlos Jiménez, periodista amenazado de muerte?

Conocido como "C4", Carlos Jiménez es un reportero que labora en diversos medios medios de comunicación con temas de nota roja en la Ciudad de México y narcomunudeo en tiempo real.

Lee también FOTOS: Así es "Humanitree", el lujoso colegio privado de Ricardo Salinas Pliego en CDMX

El periodista relató en el programa Snserio, que cuando se registró en Twitter, la principal red social que utiliza para difundir sus notas, juntó su apellido a un recuerdo con su abuela. quien siempre le decía que era muy explosivo. "Entre las notas que conocía en una ocasión supe que el C4 es un explosivo. Y me decía mi abuelita ‘es que tú eres como un explosivo, explotas así’ y me gustó que se oía bien C4 y me apellido Jiménez, y le puse C4 Jiménez, y así nació C4", relató el periodista.

Con información de Carolina García y Carolina López Soto.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





aosr