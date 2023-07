El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal brindará protección al periodista Carlos Jiménez, quien fue amenazado de muerte por un grupo criminal.

Esta mañana durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario detalló que el reportero pidió un carro blindado y protección y “ya se autorizó".

Conocido como "C4", Carlos Jiménez es un reportero que labora en diversos medios medios de comunicación con temas de nota roja en la Ciudad de Méxicoy narcomunudeo en tiempo real.

Lee también David Faitelson, José Ramón Fernández, ‘El Perro’ Bermúdez mandan mensaje para que se haga justicia en el caso de Ciro Gómez Leyva

Ayer, Jiménez reveló que recibió un video en el que hombres encapuchados lo amenazan de muerte. "Te vamos a cazar como un animal", le dijeron. Tras recibir dicho mensaje, el periodista aseguró que "somos más los buenos".

Delincuentes se sienten impunes, lamenta C4 ante amenazas de muerte

Diversos periodistas y políticos le expresaron su solidaridad a Carlos Jiménez, quien les envió un mensaje de vuelta. "No tengo palabras para agradecer todas las muestras de solidaridad y cariño que he recibido, en estos momentos. A todas y todos los que han dedicado su tiempo para abrazarme con sus palabras, gracias… de verdad! Siempre seremos más, los buenos. Aquí seguimos! …C4", escribió en sus redes sociales.

Esta mañana, entrevistado por Ciro Gómez Leyva, Jiméneza aseguró que ha recibido amenazas "desde hace tiempo por mensajes, por tuits, pero lo que de ayer ya era algo que no podía dejarlo pasar" y lamentó que los delincuentes se sienten "empoderados", pues incluso se graban porque se sienten impunes.

Lee también Juez ordena a Fiscalía CDMX cerrar investigación sobre atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva

Carlos Jiménez tiene 15 años de experiencia en temas de nota roja y narcomunudeo en la Ciudad de México. " hablo todo el tiempo de caras, nombres, en el programa", dijo Jiménez ante su labro, la cual no dejará de realizar.

¿Por qué el apodo de C4?

El periodista relató en el programa Snserio, que cuando se registró en Twitter, la principal red social que utiliza para difundir sus notas, juntó su apellido a un recuerdo con su abuela. quien siempre le decía que era muy explosivo. "Entre las notas que conocía en una ocasión supe que el C4 es un explosivo. Y me decía mi abuelita ‘es que tú eres como un explosivo, explotas así’ y me gustó que se oía bien C4 y me apellido Jiménez, y le puse C4 Jiménez, y así nació C4", relató el periodista.

Además, Jiménez ha sido detenido en dos ocasiones. En una ocasión fue por dormir en una banca en la Alameda y la segunda, por confrontarse verbalmente con un policía en sus inicios como reportero.





cg