Salinas Pliego reacciona a asesinato de profesora jubilada en Veracruz; pide dejar a un lado polémica de "Chicharito" Hernández

Javier "Chicharito" Hernández, delantero del Club Deportivo Guadalajara, se convirtió en tendencia tras publicar dos videos en su cuenta de Instagram que generaron varias reacciones.

En uno de los clips, el exjugador del Manchester United emitió un comentario en tono irónico sobre el feminismo, el cual fue interpretado por muchos usuarios como una crítica a las mujeres y su papel en la sociedad.

La frase que desató la controversia fue: “Entonces, ¿quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal? Interesante”.

Esta declaración provocó una oleada de opiniones en redes sociales, tanto a favor como en contra, y pronto escaló hasta el ámbito político.

Durante la conferencia matutina del miércoles 23 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre el comentario del futbolista. Desde Palacio Nacional, reconoció a Hernández como un “buen jugador”, pero añadió que “en el caso de su opinión respecto a las mujeres, todavía tiene mucho que aprender”, pues reiteró que las mujeres “pueden ser lo que quieran ser. ”

Lee también: Chicharito Hernández asegura que nunca quiso "herir" ni "limitar" con sus polémicas declaraciones; "lamento cualquier confusión"

Salinas Pliego reacciona a la polémica de Chicharito y lanza mensaje claro

Como era de esperarse, la respuesta de la mandataria también fue motivo de discusión en redes sociales. Algunos usuarios consideraron adecuado su posicionamiento, mientras que otros lo interpretaron como una estrategia para desviar la atención de temas prioritarios que afectan al país.

Uno de los personajes que reaccionó ante la polémica fue Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien a través de una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), expresó su desacuerdo con el revuelo generado por las palabras del futbolista y acusó al gobierno federal de utilizar el incidente como cortina de humo.

"No se dejen distraer con un tema tan insignificante y que realmente no daña a nadie. La opinión de cada persona no debería ser utilizada por los políticos para distraernos", escribió.

Salinas Pliego reacciona a la polémica de "Chicharito" Hernández. Foto: Captura de pantalla

Posteriormente, enumeró una serie de eventos que, a su parecer, han sido minimizados por la agenda mediática, como:

El asesinato de tres niñas y su madre ocurrido hace dos semanas en Sonora.

El presunto lavado de dinero por parte del jefe de oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La supuesta protección a criminales por parte de Adán Augusto López, y su presunta relación con el grupo criminal conocido como La Barredora.

Lee también: Tras dichos de Javier Hernández “Chicharito”, Conapred condena mensajes prejuiciosos; “vulneran la dignidad humana”, dice

Aunado a ello, en una segunda publicación, el "Tío Richie" señaló que la polémica en torno a Chicharito también sirve para opacar otros casos como el asesinato de una maestra de 62 años en Veracruz, quien fue víctima de extorsión y homicidio tras negarse a pagar cuotas al crimen organizado.

“¿Para esto pagamos impuestos? ¿Para que las mujeres que trabajan sean extorsionadas, secuestradas y asesinadas por bandas criminales que actúan con total impunidad? Pero claro, lo importante ayer fue linchar mediáticamente a un futbolista por opinar. ¿No decía la presidenta que no se debe linchar públicamente a las personas? ¿O eso aplica solo a sus allegados?”, concluyó.

Salinas Pliego reacciona a la polémica de "Chicharito" Hernández. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

Revelan último video de Ozzy Osbourne antes de morir; desayunaba alegre con su familia

¿Tienes credencial INAPAM?; estos adultos mayores podrán registrarse en agosto y recibir 3 mil pesos

Casa Blanca arremete contra South Park tras episodio de Trump; “carece de contenido auténtico”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv