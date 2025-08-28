La franquicia de terror Silent Hill se expande con la nueva película "Return to Silent Hill", una adaptación del famoso videojuego "Silent Hill 2".

El auge rondando la película tiene que ver con el resurgimiento de la saga Silent Hill, en los últimos años. El videojuego, "Silent Hill 2", fue originalmente lanzado en 2001 por Konami, y tuvo un remake, que salió al público en 2024.

La primera película se estrenó en 2006, y fue una adaptación dirigida por Christophe Gans y escrita por Roger Avary. Esta nueva entrega llega para los fans de la saga de terror sobrenatural casi 20 años después.

Lee también Series Netflix: lanzan primer vistazo de la segunda temporada de “Blue Eye Samurai”; esto se sabe del estreno

Jeremy Irvine interpretará al personaje de James Sunderland. Foto: Captura de pantalla del tráiler oficial

¿Qué se sabe del estreno de "Return to Silent Hill"?

El lanzamiento del primer adelanto de "Return to Silent Hill" reveló diversos detalles que ya emocionan a los fans de esta saga.

La película se estrenará el 23 de enero de 2026 y al igual que la primera entrega, estará dirigida por Christophe Gans. El papel protagónico lo tendrá Jeremy Irvine, quien dará vida al personaje de James Sunderland.

Entre las sorpresas más emocionantes para los fans de esta saga de terror, se encuentra la aparición del gigantesco monstruo, Pyramid Head, reafirmando la atención a detalle de las escenas más icónicas del videojuego y el compromiso con su recreación para la pantalla grande.

Lee también Alito Moreno vs Noroña: comparan pelea en el Senado con escena de "31 Minutos"; video se viraliza en redes

Aunque no se tienen muchos detalles sobre la nueva entrega de Silent Hill, ya se especula sobre la fidelidad que tendrá la película respecto a la narrativa del juego original.

La reconstrucción de escenarios emblemáticos, así como la presencia de personajes importantes, como Mary, interpretada por Hannah Emily Anderson, y Laura, a quien dará vida la actriz Evie Templeton, ya están creando altas expectativas entre los fans del videojuego y los seguidores del cine de terror.

Imágenes oficiales de Return to Silent Hill. Foto: X

También te interesará:

Desde Lady Cineteca hasta Lord Pádel; así han sido los personajes más polémicos que se viralizaron en redes

Salud Mental en México; ¿qué instituciones ofrecen atención psicológica gratuita?

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/dcs