Día del Abuelo 2025: Krispy Kreme lanza promoción de donas a 21 pesos; ¿cómo aplica la oferta?

Return to Silent Hill: lanzan primer adelanto de la nueva película terror; esto se sabe del estreno

¿Quiénes reciben pago doble el 1 de septiembre?; esto se sabe

Profesor cancela clase por compromiso de Taylor Swift; "no puedo concentrarme y tengo que pensar en ello”

Laisha Wilkins trolea a colaborador de Noroña tras pelea de Alito Moreno; esto dijo

La franquicia de terror Silent Hill se expande con la nueva película "Return to Silent Hill", una adaptación del famoso "Silent Hill 2".

El auge rondando la película tiene que ver con el resurgimiento de la saga Silent Hill, en los últimos años. El videojuego, "Silent Hill 2", fue originalmente lanzado en 2001 por Konami, y tuvo un remake, que salió al público en 2024.

La primera película se estrenó en 2006, y fue una adaptación dirigida por Christophe Gans y escrita por Roger Avary. Esta nueva entrega llega para los fans de la saga de terror sobrenatural casi 20 años después.

Jeremy Irvine interpretará al personaje de James Sunderland. Foto: Captura de pantalla del tráiler oficial
¿Qué se sabe del estreno de "Return to Silent Hill"?

El lanzamiento del primer adelanto de "Return to Silent Hill" reveló diversos detalles que ya emocionan a los fans de esta saga.

La película se estrenará el 23 de enero de 2026 y al igual que la primera entrega, estará dirigida por Christophe Gans. El papel protagónico lo tendrá Jeremy Irvine, quien dará vida al personaje de James Sunderland.

Entre las sorpresas más emocionantes para los fans de esta saga de terror, se encuentra la aparición del gigantesco monstruo, Pyramid Head, reafirmando la atención a detalle de las escenas más icónicas del videojuego y el compromiso con su recreación para la pantalla grande.

Aunque no se tienen muchos detalles sobre la nueva entrega de Silent Hill, ya se especula sobre la fidelidad que tendrá la película respecto a la narrativa del juego original.

La reconstrucción de escenarios emblemáticos, así como la presencia de personajes importantes, como Mary, interpretada por Hannah Emily Anderson, y Laura, a quien dará vida la actriz Evie Templeton, ya están creando altas expectativas entre los fans del videojuego y los seguidores del cine de terror.

Imágenes oficiales de Return to Silent Hill. Foto: X
