Repartidor de agua se equivoca, le envía audio equivocado a clienta y ella se venga

En algunos países de Latinoamérica se consume una bebida llamada soda, la cual es desconocida para muchos países del mundo. Si bien la misma es básicamente agua con gas, no todos la conocen con este nombre.

Recientemente una joven se volvió viral en las redes sociales luego de que publicara un video donde se escucha el audio que el repartidor le envió a ella equivocadamente a través de WhatsApp.

Leer más: El tóxico mensaje de la dueña de una tienda que es tendencia en Twitter

¿Qué decía el audio?

A través de Twitter una joven compartió el insólito audio que un proveedor de agua le envió a través de WhatsApp a modo de respuesta por un pedido de un par de bidones.

Leer más: Twitter: cómo saber cuántos usuarios miraron o interactuaron con tu tuit

“Le pido al chico que me trae agua que me deje 2 bidones, se equivoca y me contesta con un audio que era para los del camión: ‘La que quiere 2 bidones es la de la calle xxx al fondo, la loca’”, escribió la chica haciendo referencia a que el mensaje de voz estaba dirigido para los colegas del repartidor y no para ella.

Le pido al chico que me trae agua que me deje 2 bidones, se equivoca y me contesta con un audio que era para los del camión: “La que quiere 2 bidones es la de la calle xxx al fondo, la loca”. pic.twitter.com/ma4dMfnqBr — lu (@Lucichero) May 8, 2023

El tweet vino acompañado por un meme de un roedor con un cuchillo y la leyenda: “Vení, no te voy a hacer nada”. Además la joven grabó la pantalla de su celular para mostrar la contestación del vendedor y escribió: “Y YO KE TE ISE”.

“Necesito saber si le contestaste el audio!!! Jajajaja”, fue uno de las respuestas de los usuarios. Ante esta consulta, la joven respondió: “Todavía no, pero creo que le voy a mandar un sticker”. Debido a la insistencia, dejó que la gente decida cuál sería la mejor forma de comunicarse con el vendedor que acaba de pasar un papelón: “Vot. ¿Sticker, audio o x escrito?”.

Incluso la joven siguió haciendo bromas en Twitter y publicó un nuevo tweet donde aparece una señora con dos bidones de agua en la mano. La joven colocó como texto y a modo de broma por lo ocurrido: “Nueva foto de perfil”.