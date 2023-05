El tóxico mensaje de la dueña de una tienda que es tendencia en Twitter

En Twitter no solo podemos encontrar noticias o tweets de personajes importantes, sino que también podemos hallar historias interesantes que nos sorprenden día a día.

Recientemente se viralizó el tweet de una joven que compartió la captura de pantalla de un chat de WhatsApp que recibió por parte de una de las almaceneras de su barrio.

“Como si las desgracias no fuesen suficientes en mi vida acabo de cruzar al almacén y me escribió la otra almacenera”, publicó @ArianaIbauza en su red social. La publicación se volvió viral.

¿Qué sucedió?

Una almacenera le preguntó a esta usuaria por qué no estaba yendo a comprar a su almacén en las últimas semanas. “Tengo bien en claro que el cliente no es de nadie, pero no sé, quería preguntar a ver que pasó”, le dijo.

Como si las desgracias no fuesen suficientes en mi vida acabo de cruzar al almacén y me escribió LA OTRA ALMACENERA. Adjunto pruebas: pic.twitter.com/j2YG1CXHcb — Ari (@ArianaIbauza) May 2, 2023

Luego le llegó otro mensaje a la joven: “Te iba a mandar hace rato porque no los veía, creía que se habían ido a vivir a otro lado”. “Y ahora te vi pasar con la gordita”, agregó haciendo referencia a que la joven había ido a comprar a otro negocio.

“No pasa nada, vos sos dueña de ir a donde quieras pero quería sacarme la duda. Disculpá que te haya molestado”, finalizó su mensaje la almacenera.

Sin dudas la joven usuaria de Twitter no se imaginaba que su almacenera fuera a enviarle este mensaje, y tampoco se imaginó que este tweet se volviera viral en cuestión de segundos. Incluso Ariana compartió que un famoso medio de Argentina había compartido su historia en su página web.

Además, Ariana Bauza comenzó a recibir todo tipo de comentarios en donde miles de usuarios opinaron sobre esta situación. “Esa toxiqueada no te la robo”, comentó una chica. “Yo de almacenera”, agregó otra. “Dame a la almacenera más tóxica, no bueno, no tanto”, ironizó otro.