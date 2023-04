Elon Musk, magnate y dueño de Twitter desde hace unos meses, dijo que el gobierno de Estados Unidos tenía "acceso total" a los datos de la red social —incluidos los mensajes privados de sus usuarios—, esto durante una entrevista con Tucker Carlson, presentador de Fox News.

"El grado al que varias agencias gubernamentales tenían, prácticamente, acceso total a lo que ocurría en Twitter me dejó impresionado; no estaba al tanto de ello", manifestó el también dueño de Tesla y SpaceX, quien además contestó afirmativamente a si esto incluía los mensajes directos de usuarios.

Cabe mencionar que será hasta el lunes cuando se transmita la entrevista de Musk con Carlson, considerado un comentarista político conservador, pero este último publicó dos adelantos a través de su propia cuenta de Twitter.

En el otro video, el multimillonario subraya los riesgos de la Inteligencia Artificial —un tema que trabajan empresas como OpenAI y la misma Tesla—, pues cree que podría acabar con la civilización en su totalidad.

"La IA [Inteligencia Artificial] es más peligrosa que solo un error en el diseño de aeronaves, mantenimiento de productos, o una mala producción automotriz. [...] Tiene el potencial de destruir a la civilización".

Dirigir Twitter es "bastante doloroso", pero había que hacerlo: Elon Musk

Durante una entrevista del martes pasado con la BBC, Elon Musk confesó que dirigir Twitter ha sido "bastante doloroso", a pesar de que la compañía se encuentra cerca de cubrir costos después de su adquisición, por 44 mil millones de dólares, en octubre del año pasado.

"Es toda una montaña rusa", dijo a la cadena británica, y explicó que los despidos masivos, por los cuales la plantilla se redujo en unos mil 500 empleados desde los 8 mil que tenía antes, eran necesarios en su plan de reducción de costos.

“No es divertido en absoluto”, aclaró Musk. “La compañía irá a la bancarrota si no recortamos gastos de inmediato. Esto no es una situación de si te importa o no. Es que si todo el barco se hunde, entonces nadie tiene trabajo”.

Sin embargo, afirmó que los anunciantes que habían abandonado la plataforma tras su adquisición ya regresaron, y agregó que Twitter podría alcanzar “un flujo de caja positivo” en este trimestre “si se mantienen las tendencias actuales”. Aunque, al ser una compañía privada, la información sobre sus finanzas no puede verificarse.

asf