Remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará a Switch 2 según rumores; esto se sabe

De acuerdo con algunos rumores, la compañía japonesa Nintendo estaría trabajando en una remasterización del videojuego The Legend of Zelda: Ocarina of Time, exclusivamente para la consola portátil Nintendo Switch 2.

Esta filtración fue compartida en el último episodio del podcast del popular creador de contenido Nathe the Hate, quien es conocido por compartir información precisa sobre futuros lanzamientos de juegos de la empresa de Nintendo.

¿Qué que sabe del lanzamiento del remake?

Aunque el anuncio de este estreno no se ha oficializado, el informante adelantó que esta ambiciosa reinvención del juego será un remake completo, el cual podría estar enfocado en una recreación fiel al original o una reinterpretación total del videojuego de Nintendo 64.

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Este título es uno de los más clamados por la comunidad gamer. Foto: Nintendo

Según lo señalado anteriormente, este juego apunta a ser una las sorpresas preparadas por la empresa por las celebraciones del 40° aniversario de la franquicia The Legend of Zelda, marcando cuatro décadas desde el lanzamiento del primer juego en 1986.

De acuerdo con el medio IGN Latinoamérica, su lanzamiento se espera para la segunda mitad del año 2026, en vísperas del festejo por Navidad, el 25 de diciembre, sirviendo de antesala para el estreno de la película live-action de The Legend of Zelda en mayo de 2027.

Nuevo juego de Star Fox de Super Mario

Por otro lado, el creador de contenido adelantó el estreno de un nuevo videojuego de Star Fox, el cual se anunciaría el próximo mes de abril, con la confirmación de la aparición del personaje Fox MacCloud en la película de Super Mario Galaxy, donde será interpretado por el actor Glen Powell.

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Fox McCloud es un zorro antropomórfico de color rojo y figura central de la saga Star Fox. Foto: X. @supermariomovie

Este juego integraría funciones de multijugador en línea y con una mejora notable en los gráficos, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más relevantes desde el Star Fox Zero de Wii U. El título llegaría a la Nintendo Switch 2 en verano de 2026.

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