¿Quién es Ru Abogado?; el tiktoker que fue detenido en CDMX y acusó agresión de policías

Este viernes, el tiktoker Ru Abogado fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), luego de querer ayudar a una “foranea” de Michoacán.

Por medio Instagram, el creador de contenido transmitió un live donde acusó que unos policía lo golpearon y le robaron sus pertenencias.

Aunado a ello, denunció que lo querían desaparecer. “Este violento secuestrador me dijo que me iba a desaparecer, eso es desaparición forzada, insto a todas las instituciones de desaparición forzada y tortura que puedan voltear a ver este asunto, este individuo que no sé quién sea y que no me quiera decir a dónde vamos, me dice que me va a desaparecer, estamos en un lugar que no tengo idea”.

Asimismo, detalló: “No me leyeron los derechos, estoy completamente golpeado, me destrozaron igualmente las costillas, tengo la boca llena de sangre y los delincuentes libres y a quien cuida el pueblo, detenidos y golpeados, a los delincuentes se les besa la mano”.

Finalmente, pidió seguir la información con su prometida Diana, pues “ella seguramente va a ser quien pueda comunicar todo”.

¿Quién es Ru Abogado?

Rubén Arenzana, conocido como "Ru Abogado", es un joven abogado que denuncia abusos policiales en México a través de TikTok.

Sus videos suelen mostrar situaciones donde se han cometido detenciones arbitrarias o donde se han vulnerado derechos de las personas.

Cuenta con más de 436 mil seguidores en Instagram y 3.4 millones en TokTok.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el tiktoker es detenido, pues en noviembre de 2023, Rubén Arenzana se vio envuelto en una situación similar, al no hacer caso a la petición de que se retirara del lugar, donde estaban atendiendo una emergencia, además de agredir físicamente a los policías.

