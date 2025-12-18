¿Quién es Nayla Downs, ganadora de la séptima temporada de "La Más Draga"?

El pasado martes 16 de diciembre la séptima temporada del reality show "La Más Draga" llegó a su fin, dando a conocer a la ganadora de esta edición: Nayla Downs, quien se coronará como la nueva reina y representante de la cultura drag en México del "El séptimo sello".

Además de la corona y el título nacional, la ganadora recibió un premio económico de 70 mil pesos mexicanos y la oportunidad de colaborar con marcas que patrocinan el proyecto, entre ellas TotalPlay y Beauty Creations.

La gran final de esta temporada, conducida por la celebridad de internet Karime Pindter, se celebró en la Arena Ciudad de México, reuniendo a miles de asistentes y figuras del mundo del entretenimiento en un espacio de creatividad, arte y sobre todo drama, convirtiéndose en todo un fenómeno cultural a nivel nacional.

Nayla Downs se coronó como la ganadora de "El séptimo sello" de "La Más Draga" el pasado marte 16 de diciembre. Foto: Redes Sociales

¿Quién es Nayla Downs, nueva ganadora de LMD?

Originaria de Tepic, Nayarit, Nayla Downs es una artista drag mexicana creativa y versátil, que busca explorar mundo de fantasía y estética contemporánea a través de sus propuestas e interpretaciones en el escenario, creando un lenguaje visual nunca antes visto, capaz de conectar la tradición con la innovación.

En la plataforma de Instagram cuenta con una gran comunidad de fanáticos, alcanzando los 130 mil 495 seguidores. En la red social comparte algunos de sus vestuarios, desde la idea plasmada a lápiz y papel hasta el proyecto confeccionado, mostrando un poco de su proceso creativo como bocetos, materiales y el producto final.

Por su parte, la propuesta artística que Nayla abordó durante su participación en el show estaba inspirada en la riqueza del folklore y las artesanías mexicanas, ofreciendo una mezcla creativa que integraba colores, texturas y símbolos que recordaban su identidad cultural.

¿Quiénes eran las otras finalistas?

Luego de 11 semanas resumidas en 8 capítulos llenos de retos temáticos, tensión y tristes despedidas, las otras tres concursantes que se coronaron como finalistas de la edición para participar por el título nacional y demostrar su nivel artístico fueron "Deetox Alanís", "Tulsa Walpurgis" y "Moon".

A pesar de las grandes aptitudes y habilidades de cada artista, el reto definitivo que marcó el rumbo de la emisión final fue "La Más 360". Este desafío consistía en una intensa evaluación que calificaba el performance, la presencia escénica, voz y narrativa de cada finalista.

Finalmente, la gala de premiación fue animada por la presentación de distintas estrellas, entre ellas la ex participante de La Casa de los Famosos Karime Pindter, quien encendió el escenario con algunos de sus éxitos más aclamados, entre ellos su último sencillo musical "GLAMBO", canción oficial de esta temporada de LMD.

