¿Quién es la familia Millonaria Díaz, tiktokers que acusan agresión de policías en Zumpango?

El pasado 28 de julio, la familia Millonaria Díaz acusó a policías municipales de Zumpango, Estado de México, luego de que presuntamente fueran secuestrados y golpeados por los oficiales.

Por medio de TikTok, uno de los miembros de la familia expuso que se negaron a darle un millón de pesos a uno de ellos, identificado como Noé.

En las imágenes se observa que varios jóvenes y el papá tienen visibles golpes en la cara. El video muestra que las víctimas están afuera de las instalaciones de una de las sedes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Fiscalía Edomex investiga caso de la familia Millonaria Díaz

Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició una investigación por la supuesta agresión que sufrieron los integrantes de la Familia Millonaria Díaz, de policías municipales de Zumpango.

La dependencia dio a conocer que recibió la denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y solicitó información a la Policía Municipal de Zumpango para que detalle cuántos elementos participaron en los hechos denunciados.

¿Quién es la familia Millonaria Díaz?

La familia Díaz posee una cadena de gimnasios conocida como "The Díaz Brothers Gym". No obstante, esta no es su única empresa privada; también manejan una de las empresas de fletes y mudanzas más grandes del país.

A pesar de su éxito, Ángel Díaz ha admitido que su historial como emprendedor incluye varios negocios fallidos, particularmente en la venta de comida y ropa.

Actualmente, la "Familia Millonaria Díaz" tiene un canal de YouTube con más de 750 mil seguidores. A pesar de su popularidad, son objeto de críticas por parte de la sociedad mexicana, que los acusa de fomentar el materialismo y la ostentación. Originarios de Tampico, Tamaulipas, ahora residen en Monterrey, Nuevo León.

aosr