¿Quién es Gabriela Ortiz?; la compositora de la UNAM que triunfó en los Grammy 2026

La compositora mexicana Gabriela Ortiz escribe un nuevo capítulo en la historia de la música clásica contemporánea al convertirse en una de las grandes protagonistas de los Premios Grammy 2026.

Su triunfo no solo consolida una trayectoria internacional de décadas, sino que también coloca a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la cultura nacional en el centro de uno de los escenarios más prestigiosos de la industria musical global.

Ortiz (profesora de composición en la Facultad de Música de la UNAM) destaca en una edición dominada por figuras de alcance mundial y reafirma que el talento mexicano posee una voz propia y contundente en la música académica del siglo XXI.

Los reconocimientos que marcaron la noche de la música clásica

En la reciente ceremonia de los Grammy 2026, Gabriela Ortiz obtiene el galardón a la Mejor Composición Clásica Contemporánea por su obra titulada "Dzonot", una pieza que establece un diálogo profundo entre la tradición sonora mexicana y los lenguajes actuales de la música sinfónica. Asimismo, su trabajo "Yanga" recibe el reconocimiento como Mejor Compendio de Música Clásica, en una grabación interpretada por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel. De acuerdo con el portal especializado Grammy.com, este premio destaca tanto la fuerza creativa de la compositora como la calidad interpretativa de una de las agrupaciones orquestales más influyentes del mundo.

La presencia de su catálogo también se manifiesta en la categoría de Mejor Interpretación Coral, hecho que subraya la versatilidad de una creadora capaz de dialogar con solistas y conjuntos vocales de primer nivel. Este conjunto de distinciones representa un hito personal y un motivo de orgullo institucional para la máxima casa de estudios de México.

Según registros de la fundación Guggenheim, donde Ortiz ha sido becaria, su estética musical se define por una integración orgánica de lo técnico y lo expresivo, algo que en los Grammy 2026 alcanza su validación definitiva ante la crítica internacional.

Una trayectoria forjada entre la academia y las vanguardias globales

Gabriela Ortiz nace en la Ciudad de México dentro de una familia profundamente ligada a la música (sus padres integraron el grupo Los Folkloristas). Mientras ejecuta instrumentos como el charango y la guitarra, Ortiz formaliza su formación académica en el piano clásico. Sus estudios iniciales ocurren bajo la tutela de figuras como Mario Lavista y Federico Ibarra, para posteriormente ampliar sus conocimientos en la Guildhall School of Music and Drama y obtener un doctorado en la City University de Londres. De acuerdo con el archivo de la British Music Collection, esta formación europea le permite refinar el uso de la música electrónica y los recursos multimedia en sus composiciones.

Uno de los pilares fundamentales en su proyección internacional ha sido la colaboración con Gustavo Dudamel. El director venezolano ha manifestado públicamente que “Gabriela es una de las compositoras más talentosas del mundo (no solo en México, no solo en nuestro continente) en el mundo. Su capacidad para aportar colores, ritmos y armonías que conectan contigo es algo hermoso, algo único”. Bajo este respaldo, piezas como "Kauyumari" y "Altar de Cuerda" han resonado en recintos como la Filarmónica de Berlín y la Filarmónica de Nueva York. Hoy, su legado se extiende más allá de los escenarios, pues mantiene su labor como docente en la UNAM, formando a las nuevas generaciones que buscan seguir sus pasos en la escena global.

