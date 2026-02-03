¿Quién es Emily Austin?; la presentadora que se burló de Billie Eilish tras discurso contra ICE

La edición 68 de los Premios Grammy, celebrada el pasado 1 de febrero en el Crypto Arena de Los Ángeles, no solo dejó actuaciones memorables y triunfos musicales, sino también un momento que rápidamente encendió la polémica en redes sociales.

Lady Gaga actuó y ganó como Álbum pop vocal por Mayhem. Fotos: AFP y AP

Durante la ceremonia, varias celebridades aprovecharon el escenario para expresar su apoyo a la comunidad latina y a los migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, una intervención destacó por encima del resto; provocando reacciones divididas tanto dentro como fuera del recinto.

Benito Martínez ganó Álbum de música urbana. Foto: Chris Pizzello / AP

El discurso de Billie Eilish que desató la controversia

Tras recibir el premio a Mejor Canción del Año por Wildflower, Billie Eilish tomó el micrófono y lanzó un mensaje que sacudió al público:

“Nadie es ilegal en tierra robada. Debemos seguir luchando y alzando la voz. Nuestras voces importan. Fuck ICE”.

Billie Eilish says "f*ck ice" during her #Grammys acceptance speech: "Nobody is illegal on stolen land. We need to keep fighting and speaking up. Our voices do matter." pic.twitter.com/Sz1um3afYJ — Variety (@Variety) February 2, 2026

Estas declaraciones provocaron aplausos, incomodidad y un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron la postura de Eilish en defensa de los derechos de los migrantes, otros reaccionaron con burla y rechazo. Tal fue el caso de la reportera deportiva Emily Austin, quien durante el discurso de la cantante se grabó desde su asiento haciendo gestos de desdén y riéndose del mensaje.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a Austin calificando a la artista como “edgy” y agregando: “¡Qué vergüenza! Amamos a nuestras fuerzas del orden”, mientras lanzaba besos a la cámara.

Standing ovation at the Grammys after an artist said “ICE Out”

So shameful. We love our law enforcement ❤️ pic.twitter.com/dcNGX32EAB — Emily Austin (@emilyraustin) February 2, 2026

¿Quién es Emily Austin?

Emily Austin es una reportera y creadora de contenido estadounidense, nacida el 24 de mayo de 2001 en Brooklyn, Nueva York, hija de padres israelíes.Estudió periodismo en la Universidad de Hofstra, donde comenzó a construir su carrera durante la pandemia de COVID-19.

Gracias a su pasado como atleta, inició entrevistas con deportistas profesionales a través de Instagram en su programa “Daily Vibes with Emily Austin”, lo que le abrió puertas en medios como MTV, con el proyecto Music Lives On, y posteriormente en Sports Illustrated, donde cubrió eventos de la NFL y funciones de boxeo.

De las redes sociales a los grandes escenarios deportivos

En 2023, Austin lanzó el pódcast “The Hoop Chat with Emily Austin”, enfocado en la NBA, donde ha entrevistado a jugadores como Josh Giddey, Grant Williams y Mitchell Robinson. En abril de 2024, se integró a DAZN para la cobertura de boxeo.

Ella es Emily Austin, la presentadora que se burló de Billie Eilish tras discurso contra ICE. Foto: Redes sociales

Actualmente, cuenta con 2.6 millones de seguidores en Instagram, ha participado en certámenes de belleza —incluido Miss Nueva York Teen USA— y fue jurado de Miss Universo 2023. Además, es directora ejecutiva de su marca de cuidado de la piel vegano, People’s Beauty.

En sus redes sociales, suele compartir entrevistas de alto perfil, como la que realizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ella es Emily Austin, la presentadora que se burló de Billie Eilish tras discurso contra ICE. Foto: Redes sociales

