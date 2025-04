¿Quién es Ángelo Becciu?; el cardenal acusado de corrupción, que insiste en participar en el cónclave

El cardenal Giovanni Angelo Becciu, protagonista de uno de los mayores escándalos financieros en la historia reciente del Vaticano, sigue generando controversia al declarar públicamente que no ha perdido su facultad de participar en el cónclave, a pesar de su condena judicial y su destitución por parte del papa Francisco.

Becciu, primer cardenal juzgado por un tribunal penal del Vaticano, fue condenado a 5 años y 6 meses de cárcel por un caso de irregularidades financieras. Foto: AFP

¿Quién es Ángelo Becciu?

Condenado en 2023 por delitos económicos dentro de la Santa Sede, Becciu fue sentenciado a cinco años y medio de prisión, además de quedar inhabilitado de manera indefinida para ejercer cargos públicos en el Vaticano.

Aun así, asegura que su título cardenalicio sigue vigente y que nadie puede impedirle votar en una futura elección papal.

La caída de Becciu no solo fue abrupta, sino inédita. El ex prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y ex número tres de la Secretaría de Estado fue juzgado penalmente, convirtiéndose en el primer cardenal en enfrentar un proceso judicial de este tipo dentro del propio Vaticano.

Las acusaciones incluyeron manejo fraudulento de fondos, operaciones inmobiliarias opacas —como la compra de un edificio en Londres— y transferencias dudosas, como una donación de 125 mil euros a una asociación dirigida por su hermano en Cerdeña. Como resultado, el Papa lo despojó de sus derechos cardenalicios, lo que implicó su exclusión de decisiones eclesiásticas clave.

Sin embargo, el cardenal italiano afirma que su destitución fue más simbólica que formal. En entrevista con medios italianos, declaró que nunca firmó una renuncia y que no existe documento jurídico alguno que lo excluya oficialmente del Colegio Cardenalicio.

El cardenal Giovanni Angelo Becciu era un consejero cercano al Papa. Foto: Reuters

Pese a tener 76 años, Becciu no apareció en la lista oficial de cardenales menores de 80 convocados al próximo cónclave. Sin embargo, participó en reuniones previas al evento y alegó que la publicación de la Sala de Prensa carece de validez jurídica.

Según sus declaraciones, en el último consistorio celebrado en diciembre pasado, el mismo papa Francisco habría reconocido que sus derechos cardenalicios seguían intactos, al no haber un acto canónico formal que los anulara. Esta ambigüedad legal ha abierto un debate dentro del derecho canónico: ¿puede un cardenal destituido sin proceso eclesiástico explícito ser vetado de votar?

Expertos vaticanistas coinciden en que el caso de Becciu representa un vacío legal sin precedentes. Aunque el Papa tiene la autoridad de retirar dignidades eclesiásticas, la falta de un proceso oficial deja abierta la puerta a interpretaciones diversas. Becciu, por su parte, sostiene que su experiencia en la curia romana lo respalda y que su participación en el próximo cónclave no debería estar en discusión.

