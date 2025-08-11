¿Quién era Guadaña Jr?; cantante de rock urbano que falleció previo a un concierto en Cuautitlán

El pasado domingo 10 de agosto, el músico Óscar Lerma, mejor conocido por su nombre artístico "Guadaña Jr.", falleció previo a una tocada en vivo de rock urbano en el Centro de Espectáculos "La Lonita" en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con información del Centro de Espectáculos, durante la noche de ayer se habría reportado una balacera mientras se llevaba a cabo la presentación, ocasionando que Óscar perdiera la vida debido a un impacto de bala en el interior de su vehículo en el estacionamiento del recinto cultural.

"El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamente mucho el suceso de este domingo fuera de las instalaciones en la calle que colinda con el estacionamiento desviviendo a Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor", expresó en redes sociales el recinto.

Guadaña Jr. ¿Quién era Óscar Lerma?

Originario del Estado de México, Óscar Lerma era una figura emblemática dentro de la escena del rock urbano, debido a que era hijo de David Lerma, "El Guadaña", vocalista y miembro de la agrupación musical "Banda Bostik", quién falleció en mayo de 2025 luego de enfrentarse a graves problemas de salud.

Según las redes sociales del cantante, Óscar deseaba continuar con el gran legado de su padre, dando inició a su carrera musical en junio de este año. Sin embargo, este anhelo no llegó a cumplirse, debido a este lamentable suceso.

Además, Óscar recientemente había formado una nueva agrupación musical, llamada "Tributo al Gran Jefe", en el que estaba trabajando para escribir nuevas canciones y material de autoría propia, generando gran expectativa entre sus fanáticos.

Óscar Lerma "Guadaña Jr." y su padre, David Lerma "El Guadaña". Foto: Facebook

Mediante redes sociales, el Guadaña Jr. expresaba su emoción por honrar la trayectoria de su padre. "Estoy trabajando duro, siguiendo tu ejemplo y apegándome a tu manera de escribir. Estoy sacando a flote las vivencias, sintiendo cada canción y escribiéndolas desde el corazón", escribió Óscar en una publicación en Facebook, el pasado 2 de agosto.

Finalmente, se espera que las investigaciones por parte de las autoridades estatales den continuidad al caso, ya que los seguidores del músico se encuentran a la espera de información oficial.

