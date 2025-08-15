El pasado 14 de agosto, se anunció el fallecimiento de la periodista Alejandra Gómez, reconocida presentadora en Colombia.

Alejandra falleció el 10 de agosto, el mismo día de su cumpleaños, pero hasta cuatro días después se supo de su partida.

Su deceso fue anunciado durante el programa "Mañana Express", donde sus compañeros le dedicaron algunas palabras.

Lee también ¿Quién era Martha Nolan?; influencer fue encontrada sin vida en yate de lujo

¿Quién era Alejandra Gómez?

La comunicadora nación en Cali, Valle del Cauca, Colombia, con 43 años de edad, tenía más de 15 años de experiencia en el medio, era reconocida por su carisma, alegría y profesionalismo, se desempeñó en cadenas como Claro, Telepacífico, CityTv, Canal RCN y Red Más Noticias.

Además de ser figura pública también brilló como maestra de ceremonia, y asesora en estrategias de comunicación, compartía en sus redes mensajes de amor propio, reflexiones y un poco de su vida en viajes.

Sus compañeros de “Mañana Express”, el lugar donde trabajaba, la despidieron con un espacio en el programa y una publicación para despedirse y agradecer por todo.

Lee también Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?

¿Quién era Alejandra Gómez?; muere conductora de TV a los 43 años

¿De qué falleció la periodista?

Aún no se conocen detalles o información sobre su causa de muerte. Sin embargo, María Rojas, quien era su amiga, a través del programa de Youtube "La Red Viral" comentó que la conductora atravesaba un momento complicado a nivel emocional.

"Una situación particular que hizo que se intranquilizara. No sou la indicada para hablar de eso, por respeto a su familia, a su mamá, comentó María.

“Solo diré que estaba pasando por un momento difícil (a nivel) emocional”, agregó.

Leer también Regreso a clases 2025: Marcas mexicanas buenas, bonitas y baratas para incluir en la lista de útiles

¿Quién era Alejandra Gómez?; muere conductora de TV a los 43 años, sus compañeros se despiden

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa