¿Qué se celebra hoy, 14 de octubre? Conoce las efemérides de este martes

Día Mundial de la Costurera

Este martes se conmemora el Día Mundial de la Costurera, con el propósito de reconocer el trabajo y homenajear a las personas que se dedican a la confección de prendas.

Según el sitio web Solemccor menciona que este es un oficio muy antiguo y que tradicionalmente la gran mayoría son mujeres que lo realizan. Por eso es importante reconocer el valor y el trabajo duro de todas las personas que se dedican a esto.

Día Mundial de la Espirometría

De acuerdo con el sitio web Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, menciona que este día es de gran importancia para la espirometría, ya que esta es una prueba que se hace para conocer el estado de la función pulmonar y promover hábitos que favorezcan una mejor salud respiratoria a nivel global.

Esta prueba puede ayudar a evaluar la capacidad pulmonar y detectar de forma oportuna enfermedades como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otras afecciones respiratorias.

Día de Ada Lovelace

De acuerdo con el sitio web Britannica, menciona que este día se utiliza para reconocer a todas las mujeres que se dedican a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, con el objetivo de reconocer y aumentar la visibilidad de las mujeres en estos campos.

El origen de este día se fundó en el año 2009, el cual se celebra el segundo martes del mes de octubre por Suw Charman-Anderson, cuya celebración está dedicada a Ada Lovelace, conocida como la primera programadora informática.

Día Mundial de la Normalización

Este día busca reconocer a todos los expertos que desarrollan regulaciones y normas técnicas para asegurar la calidad de productos, bienes y servicios.

Según el Gobierno de México, menciona que son responsables en el país del desarrollo y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas para satisfacer las necesidades del público.

Día Mundial del Improvisador

Según el sitio web diainternacionalde, menciona que esta fecha está dedicada a homenajear uno de los saltos más históricos del hombre al vacío.

Este salto fue realizado por el paracaidista austriaco Felix Baumgartner el 14 de octubre de 2012, fue una caída libre de 38.969,3 metros de altura, en un globo tripulado que ascendió hasta la estratosfera, con una velocidad máxima de 1.357,64 km/h.

Este hombre es reconocido por sus maniobras de alto riesgo que, mientras estaba en el ejército, realizó prácticas de paracaidismo y entrenamiento de aterrizaje en áreas pequeñas.

