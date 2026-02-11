¿Qué se celebra hoy, 11 de febrero?; descubre las efemérides de este miércoles

El calendario marca este 11 de febrero como una jornada de reflexión y reconocimiento global. La efeméride central reside en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con este organismo internacional, el propósito de la conmemoración es garantizar el acceso y la participación plena en condiciones de igualdad para las mujeres en el ecosistema científico.

Esta iniciativa subraya que el empoderamiento femenino es un motor indispensable para el desarrollo de las comunidades tecnológicas y la mejora de la vida cotidiana a través de sus aportaciones.

Foto: cortesía

Ciencia, seguridad digital y el nacimiento de una visión industrial

La jornada también coincide con el Día Internacional por una Internet Segura, celebrado el segundo martes de febrero desde el año 1997. Según la red europea INSAFE, organización que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, esta iniciativa busca educar a los jóvenes en un uso responsable, crítico y creativo de las plataformas digitales.

La relevancia de este día aumenta en el contexto actual, donde la seguridad en los dispositivos móviles se vuelve una prioridad para los centros de sensibilización en todo el continente europeo.

En el ámbito de la innovación, el 11 de febrero de 1847 marca el nacimiento de Thomas Alva Edison en Estados Unidos. El inventor y empresario, apodado "El mago de Menlo Park", es responsable de dispositivos que transformaron la historia como el fonógrafo y la bombilla incandescente.

Edison destaca por ser uno de los pioneros en aplicar los principios de la producción en cadena al proceso de invención, lo cual permite la creación del primer laboratorio de investigación industrial. Sus contribuciones le valieron distinciones de alto nivel, tales como la Medalla Franklin en 1915 y un reconocimiento póstumo al Mejor Logro Técnico en los premios Grammy.

Foto: Abida Ventura / EL UNIVERSAL

El pensamiento crítico: De la filosofía moderna al sociólogo Pablo González Casanova

La historia de este día también recupera la figura de René Descartes, quien fallece un día como hoy en Estocolmo, Suecia. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, Descartes es considerado el padre de la geometría analítica y el fundador de la filosofía moderna.

Su desarrollo del sistema de coordenadas cartesianas y el principio fundamental "cogito ergo sum" (pienso, luego existo) establecen las bases del racionalismo occidental que rige gran parte del pensamiento contemporáneo.

Finalmente, el ámbito académico e intelectual mexicano recuerda a figuras clave como el abogado y sociólogo Pablo González Casanova, exrector de la UNAM. Durante su gestión se crean instituciones fundamentales como el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Sus obras, entre las que destaca "La democracia en México", son consideradas estudios esenciales en el terreno de la sociología política.

A esta lista de personalidades se suma el novelista y dramaturgo José Tomás de Cuéllar, reconocido costumbrista que participó en la defensa del Castillo de Chapultepec y cuya obra literaria le abre las puertas de la Real Academia Española (RAE) en 1892.

