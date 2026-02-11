Hombre salta en paracaídas desde rascacielos de Guadalajara sin autorización y desata polémica; sitio fue clausurado

Más Información

En circula un video sobre un hombre que se lanzó en paracaídas desde el Hotel Riu, uno de los edificios más grandes de Guadalajara.

Por medio de la plataforma X, el usuario @Trafico_ZMG compartió un video del momento en el que el hombre, quien lleva consigo un casco y paracaídas, se lanza desde el piso 41 del rascacielos.

Aunado a ello, se escucha a personas advirtiéndole que “no se puede subir”; sin embargo, el sujeto termina lanzándose.

Clausuran terraza del Hotel Riu tras salto en paracaídas de hombre

Tras los hechos, el Gobierno de Guadalajara dio a conocer que realizó una inspección en la terraza “Rooftop Bar 360”.

“Respecto a los videos que circulan donde se observa a una persona lanzarse en paracaídas desde la terraza del Hotel Riu, en la colonia Chapalita, informamos que la noche de este martes, el Gobierno de Guadalajara realizó una inspección a través de Inspección y Vigilancia, en coordinación con @PCYBOMGDL y la @PoliciaGDZ”, se lee en la publicación.

Aunado a ello, dio a conocer que clausuró el sitio. “Durante la revisión se detectaron irregularidades, entre ellas la falta de aplicación de protocolos y medidas de seguridad, por lo que se procedió a la clausura de la terraza ‘Rooftop Bar 360’, la cual permanecerá cerrada hasta que acredite plenamente condiciones seguras para operar”.

En tanto, señaló que ya se inició una investigación para deslindar responsabilidades. “Este hecho no es un espectáculo: es una acción que puso en riesgo la vida de quien realizó el salto y de cientos de personas que transitan diariamente por la zona de La Estampida”.

Finalmente, hizo un llamado a “no realizar este tipo de conductas que ponen en peligro a todas y todos”.

Foto: X
