Hoy 15 de septiembre hay una variedad de Santos que se conmemoran, la Iglesia Católica celebra las festividades de la Santísima Virgen de los Dolores, San Nicomedes y Santa Catalina de Génova.

Para saber las fechas de qué día se conmemora cada uno, existe un libro religioso que registra la vida e historia de los Santos y que son reconocidos ante la Iglesia Católica, este libro se llama el Santoral.

Foto: Twitter @PadreJosedejesu

¿Qué santo se conmemora hoy, 15 de septiembre?

Santísima Virgen de los Dolores

De acuerdo con el sitio web religioso Vatican News, este día se venera para reconocer el sufrimiento vivido debido a la misión de Jesús. María sufrió dolores y angustias propios de la maternidad, durante la Pasión y Muerte de Cristo.

También conocida como “Nuestra Señora de los Dolores”, que honra las pruebas que afrontó la Madre del Siervo Sufriente y por ello, esta fiesta se celebra inmediatamente después de la Exaltación de la Santa Cruz.

Por eso también es considerada la madre de todos los católicos, esto quiere decir que hoy ella también sufre por sus seguidores, y que estos pueden acudir a ella, como se busca a la madre biológica, tanto en las alegrías como en los sufrimientos.

La Arquidiócesis Primada de México aseguró que siguen caminando por la paz, en el nombre de Cristo "que dio su vida para que vivamos". Foto: AP

San Nicomedes

En este día se venera a San Nicomedes, quien fue un mártir romano que vivió en el siglo I. Lo mataron a golpes porque se negó a renunciar a su fe cristiana.

Fue enterrado en una catacumba situada en Via Nomentana, cerca de la puerta que lleva el mismo nombre.

No existe un registro tan extenso de su vida y los milagros que realizó, pero se sabe que vivió y murió en Roma.

Santa Catalina de Génova

Santa Catalina de Génova nació en Génova en 1447. Es venerada por el cambio radical que tuvo al vivir una experiencia espiritual. Dedicó su vida a servir a los enfermos y a los pobres, lo que le valió el puesto de directora del Hospital de Génova.

También dejó escritos como los "Diálogos entre el alma y el cuerpo" y el "Tratado sobre el Purgatorio", que son considerados de gran valor teológico.

Fue beatificada en 1675 por Clemente X y canonizada en 1737 por el Papa Clemente XII.

