De la pantalla a la vida real, la aparición de Nescafé resulta más que un recurso narrativo en la historia de Doménica Montero: es la representación del trabajo, la dedicación y la evolución del café mexicano.

Previo a la emisión final de esta nueva adaptación en México, reconocer el trasfondo de las recurrentes menciones de la iniciativa Plan Nescafé en el programa, permite a los fanáticos conocer lo que hay detrás de cada taza de café.

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Doménica Montero, plataforma en la representación de los caficultores mexicanos

La nueva adaptación de Doménica Montero se ha ganado el cariño de los fanáticos, quienes siguen la historia capítulo tras capítulo. Por ello la aparición de Nescafé a lo largo de la trama, no ha sido desapercibida.

Con el próximo final de emisión de la telenovela en México, la historia ha mostrado a los espectadores la introducción de la protagonista como proveedora oficial de café para Nestlé a través de Plan Nescafé. Con ello, Doménica Montero interpretada por Angelique Boyer menciona que “será un orgullo surtirles el café de la mejor calidad y trabajar de la mano con ustedes para que nuestras cosechas sean cada vez mejores.”

Si bien esta alianza es parte de la ficción en la telenovela, refleja un proceso que miles de caficultoras y caficultores viven todos los días: el apoyo de Plan Nescafé en la profesionalización, la mejora continua y la construcción de cadenas de valor sólidas.

La integración de esta iniciativa global, en la narrativa de Doménica Montero, tiene el objetivo de visibilizar el origen del café y el papel fundamental del productor dentro de la industria, mostrando que detrás de cada taza existe una historia real que comienza en el campo. Y esto va más allá de la pantalla.

Plan Nescafé sale de la ficción e impacta de forma real a comunidades de caficultores. Foto: Cortesía

El impacto de Plan Nescafé en las comunidades cafetaleras de México

Para disfrutar del café, existe detrás una cadena de producción que hace posible que el producto llegue a los consumidores finales. Al inicio de esta, como pilar fundamental se encuentran las comunidades de caficultores, a los que Nestlé ha dado enfoque en sus programas.

Desde el 2010, Plan Nescafé se ha convertido en una iniciativa estratégica para asegurar un abasto sostenible de café mexicano, elevar la productividad y fortalecer las condiciones de vida de miles de familias cafetaleras en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero.

Actualmente el programa integra a 16,922 productores, de los cuales más de un tercio son mujeres que participan activamente en el programa, reafirmando la inclusión como uno de los ejes centrales del modelo.

Además, las cifras indican que Plan Nescafé ha entregado 72 millones de plantas, ha renovado más de 30,000 hectáreas de cafetales y ha impartido 45,000 sesiones de capacitación que han acompañado a más de 20,000 caficultores en la formación de competencias técnicas y emprendimiento agrícola.

El futuro de la cadena de producción bajo la visión de Plan Nescafé

El Plan Nescafé busca conectar el origen del café con valores de sostenibilidad, capacitación y fortalecimiento, mediante estrategias que contemplen a la agricultura regenerativa y sistemas agroforestales. La finalidad es proteger la biodiversidad, mejorar la retención de agua, así como aumentar la resiliencia climática y contribuir a la captura de carbono.

A través del acompañamiento técnico de la iniciativa global con plántulas desarrolladas dentro del plan, se impulsa una transformación agrícola acelerada, permitiendo mejorar la productividad y fortalecer la resiliencia de los cafetales en sus primeros años de desarrollo, generando beneficios sostenibles para las familias productoras y sus comunidades.

Este enfoque ha dado resultados positivos: desde 2024 el 32 por ciento del café mundial producido para Nescafé proviene de prácticas regenerativas. De cara al futuro, la ambición hacia 2030 incluye la entrega de 36 millones de plantas adicionales, para lograr consolidar un modelo productivo resiliente, rentable y de bajo impacto ambiental.

La aparición de Plan Nescafé en la popular telenovela Doménica Montero, es un recordatorio del compromiso de la iniciativa con nuestro país y el futuro del café nacional, llegando a través de una historia que acerca sus actividades al público mexicano.

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