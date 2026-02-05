Más Información

Diego Amozurrutia, galán de la telenovela “Doménica Montero”, anunció que será papá; su pareja, Sofía Ghavami, está embarazada.

El actor, quien interpreta al millonario Max Langer, compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram y la de su pareja, bailarina profesional con dotes actorales.

Así anunciaron el embarazo

Los enamorados publicaron un tierno clip disfrutando de unos días de playa. En las imágenes, Ghavami muestra su “baby bump” mientras Diego la besa. También se les ve caminando juntos por la orilla del mar, abrazándose, dándose besos en el agua y posando bajo la puesta de sol.

En un momento, él la carga mientras ella disfruta de las olas.

“Lo mejor está por venir… así nuestros días últimamente”, escribió el actor en la publicación.

Entre los comentarios, Angelique Boyer, protagonista de “Doménica Montero”, les dejó un cariñoso mensaje: “Puras bendiciones” acompañado de emojis de corazones y destellos.

Quién es Diego Amozurrutia

Diego inició su carrera artística desde muy joven, participando en materiales derivados de la telenovela "Cómplices al rescate". Se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y dio su primer gran salto con "Rebelde", lo que le abrió puertas en teatro y series de televisión.

Entre sus primeros proyectos destacan las telenovelas "Mi pecado" y "Llena de amor". También trabajó con Warner Bros en "Gossip Girl Acapulco" y participó en la producción televisiva "Quiero amarte". En el ámbito escénico, ha destacado con montajes como "Hoy no me puedo levantar."

